الثلاثاء 20 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مََن هو الرئيس الجديد لهيئة السكة الحديد؟

ابو المكارم
ابو المكارم

أعلنت هيئة السكك الحديد، الثلاثاء، السيرة الذاتية للمهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خلفًا لأشرف رسلان.

قالت هيئة السكك الحديد، في بيان اليوم، إن أبو المكارم حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية جامعة عين شمس 1986 وشغل عدد من الوظائف منها رئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات خدمة العملاء، رئيس الإدارة المركزية للتوظيف والتدريب، رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن والتخليص الجمركي، نائب رئيس مجلس الإدارة للبنية الأساسية، نائب رئيس مجلس الإدارة لنقل البضائع، نائب رئيس مجلس الإدارة للموارد البشرية، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجديد وصيانة الخطوط.

وأعلنت وزارة النقل، في بيان الثلاثاء، أن الفريق كامل الوزير أصدر عدة قرارات وزارية مهمة تتعلق بقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بندب المهندس أشرف محمد رسلان شلبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لوظيفة مستشار الوزير لشؤون السكك الحديدية، وندب المهندس مصطفى عبد اللطيف أبو المكارم رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لمدة سنة. 

أوضحت الوزارة أنه تم تعيين شعبان محمود محمد موسى، رئيسًا لمجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية. 

وبحسب ما جاء فى بيان وزارة النقل تم تكليف المهندس محمد عامر عبد العزيز، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع المشروعات الهندسية والتطوير بالقيام بمهام وظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة لقطاع الخدمات المشتركة بجانب عمله، وندب المهندس/ عماد أسعد غبريال عبدالملاك، رئيس الإدارة المركزية لمنشآت الهيئة بقطاع الخدمات المشتركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون المنطقة الوسطى  بقطاع البنية الأساسية بالهيئة لمدة سنة.

رئيس هيئة السكك الحديد مصطفي أبو المكارم السيرة الذاتية مناصب رئيس هيئة السكك حادث طوخ

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