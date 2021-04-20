السعودية: إصابات كورونا اليومية تتخطى حاجز الألف حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 1070 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 407010 حالة منذ بداية الجائحة.

أضافت الوزارة، في بيان مساء اليوم، أنه تم تسجيل 940 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 390 ألفًا و538 حالة، كما سجلت السعودية 12 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 6.846 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 9.626 حالة، من بينها 1.105 حالة حرجة.

في هذا الصدد، أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن 55% من إجمالي الإصابات المسجلة هي من الإناث، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وأخذ اللقاح.

وأكدت الصحة السعودية، في بيانٍ عبر موقعها الرسمي، أن "اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة بإذن الله للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته"، لافتةً إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة بالمملكة، كما تعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.

وشدًدت وزارة الصحة السعودية في بيانها، على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

في وقت سابق، أكدت وزارة الصحة السعودية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال مستمرة في الارتفاع، فيما حثت الجميع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

أوضحت وزارة الصحة السعودية، في بيانٍ لها، أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

إصابات كورونا بالسعودية