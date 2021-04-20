كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد ٢٠٢١.. ومواعيد السداد الإلكتروني

يبحث المواطنون حاليا على جوجل لمعرفة كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد إلكترونيا عبر موقع الشركة الرسمي وحظى على نسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل قراءة عدادات الغاز و وسائل الدفع الإلكتروني ومواعيد التسجيل والدفع.

كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد ٢٠٢١

وفرت الشركة القابضة للغاز الطبيعي بتروتريد والتابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) وذلك لتسجيل قراءة العدادات المنزلية إلكترونيا في الخانة المخصصة لها خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي تسببت في عدم دخول مندوبي الشركة إلى المنازل لمنع انتشار العدوى بين المواطنين حيث تسبب الفيروس حتى الآن في حصد أكثر من 3 مليون مواطن بمختلف دول العالم منذ اندلاعه في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019 ومنها إلى باقي دول العالم



خطوات تسجيل قراءة العدادات المنزلية إلكترونيا ٢٠٢١

يمكن لعملاء الشركة القابضة للغازات الطبيعية بتروتريد والتابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية إتباع الخطوات التالية لتسجيل قراءة عدادات المنازل :-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

كتابة بيانات العداد كاملة ( رقمه، الوحدة السكنية، العقار، المنطقة، الحى، المحافظة)

كتابة بيانات صاحب العداد المنزلي ( الاسم رباعي، الرقم القومي،...)

تسجيل قراءة العدادات المنزلية إلكترونيا في الخانة المخصصة لها

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تفاصيل تسجيل قراءة العدادات المنزلية للغاز الطبيعي

مواعيد تسجيل قراءة عدادات الغاز المنزلية و السداد ٢٠٢١

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة كيفية تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد ٢٠٢١ و مواعيد التسجيل والدفع حيث يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر فيما يمكن الدفع خلال الفترة من 6 إلى نهاية الشهر وذلك عبر وسائل الدفع الالكتروني التي حددتها الشركة من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك أو مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية أو شركات التحصيل الالكتروني مثل ضامن و فوري و أمان