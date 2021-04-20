العراق يسجل 8 آلاف و208 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء : عن تسجيل 8 آلاف و208 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).



وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية: أنه تم تسجيل 34 وفاة بفيروس "كورونا"، كما تم تسجيل 6888 حالة شفاء، مشيرة إلى تلقي 17426 شخصًا للقاح كورونا في عموم البلاد.

وحذر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم، من خطورة الوضع الصحي في البلاد في ظل التزايد الكبير بأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) الذي يشكل تحديًا للعراق وللعالم أجمع.

وقال الكاظمي، خلال اجتماع للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية: "إن نسبة الإصابات بفيروس كورونا بالعراق في تصاعد مستمر، والإجراءات المتخذة لا تعطي النتائج المطلوبة"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وشدد على أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، والحرص على عدم الإضرار بوضعهم.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت على توفير اللقاح للتحصين ضد الفيروس والحد من تفشي الجائحة، ومن الضروري أن يتوجه المواطن لأخذ اللقاح، مع الالتزام العالي بالتدابير الوقائية لحماية نفسه ومجتمعه.

وحسب البيان: اتخذت اللجنة جملة من القرارات التي من شأنها الحد من تفشي فيروس كورونا مع حلول شهر رمضان، أبرزها فرض حظر التجول الجزئي في شهر رمضان المبارك من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، للأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الفضيل، مع السماح بخدمة التوصيل المنزلي في المطاعم وتقليص الدوام في دوائر ومؤسسات الدولة ساعة واحدة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد البيان على فرض حظر التجوال الشامل لأيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، مع استثناء الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع الفواكه والخضروات والأفران، والسماح لهم بممارسة عملهم حتى الساعة السابعة مساء مع السماح لخدمة التوصيل المنزلي للمطاعم.

وشدد البيان على عدم تسجيل هيئة الحج والعمرة أي من المواطنين الراغبين بأداء العمرة والحج، وعدم السماح للأندية الرياضية بوجود أي من اللاعبين، وعدم السماح بممارسة العمل في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات والعيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية وغيرها ما لم يبرز بطاقة التلقيح بلقاح كوفيد- 19 اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل.