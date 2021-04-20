الصين تنفي صحة تقارير هولندية حول مراقبة «هواوي» للمستخدمين

نفت الصين، صحة تقارير صادرة عن شركة استشارات هولندية تتهم شركة (هواوي) الصينية للتكنولوجيا بـ "مراقبة المستخدمين"، معتبرة أن هذه الاتهامات تشويه لصورة هواوي وغرضها الحقيقي مشكوك فيه.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين -في تصريح اليوم /الثلاثاء/- إن "بعض الدول والشخصيات تتذرع بحجة "الأمن القومي" لمهاجمة الشركات الصينية واختلاق الأكاذيب للتشهير بها بدعوى "سرقة البيانات" دون أي أساس من الصحة، وهذا مظهر من مظاهر قمع المنافسين ومحاولة الحفاظ على مركزهم الاحتكاري".



وأضاف بين "ينبغي أن تقاوم جميع الدول التمييز الوطني في مجال العلوم والتكنولوجيا تماما مثل التمييز العنصري، وتدعم المنافسة العادلة ومباديء السوق، وتلتزم بالقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، وتوفر للشركات من كل الدول ببيئة عمل عادلة ومنصفة وغير تمييزية".

واتهم البيت الأبيض، في وقت سابق، شركة هواوي الصينية بتصنيع أدوات اتصال تهدد أمن أمريكا وحلفائها.

وأكد البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها قناة العربية، رفضه استخدام شبكات الاتصال الأمريكية لأجهزة من مصادر غير موثوقة، لافتا إلى أنه سيعمل مع الحلفاء لضمان أمن شبكات الاتصالات.

فيما طالب البيت الأبيض بتحقيق دولي واضح ومعمق حول منشأ فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، كان البيت الأبيض أكد أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سيسعى للتعامل مع الصين وقضايا العلاقات الأمريكية – الصينية "بصبر".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين الماضي: "نحن ننطلق من موقف الصبر فيما يخص علاقاتنا مع الصين".

وتابعت قائلة: "هذا يعني أننا نرغب بإجراء مشاورات مع حلفائنا. وسنجري مشاورات مع الديمقراطيين والجمهوريين وسنسمح للوكالات بالعمل فيما بينها على مراجعة وتقييم كيفية المضي قدمًا بعلاقاتنا".

وردا على سؤال بشأن شركة "هواوي" الصينية، قالت بساكي إن هناك إعادة نظر مستمرة في جميع الأمور المتعلقة بالصين.