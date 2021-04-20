هل تفوق «سبوتنيك» على باقي لقاحات كرورنا؟

سيورّد لمصر على دفعات شهرية

كانت روسيا من أوائل الدول التي أنتجت لقاح كورونا وبدأت في تلقيح شعبها به، وكانت من أوائل الدول التي عرضت على مصر إمدادها بتكنولوجيا تصنيع اللقاح، فأشارت السفارة الروسية في مصر إلى أنها مستعدة لتقديم التكنولوجيا الخاصة بتصنيع هذا اللقاح في مصر التي تمتلك قاعدة إنتاجية مناسبة.

وتتفاوض حاليًا الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، مع الشركة المسؤولة عن لقاح «سبوتنيك v الروسي»، بهدف التعاقد على شراء احتياجاتنا، وجار التنسيق حاليا بشأن توريد دفعات شهرية، ولكن هل استطاع سبوتنيك التفوق علئ لقاحات كورونا الأخرى، القصة الكاملة للقاح الروسي عرضتها الدستور في السطور التالية.

◄ أكثر اللقاحات فاعلية

الكثير من اللغط دار حول فاعلية اللقاح الروسي منذ إعلان روسيا عن توصلها للقاح مضاد لكورونا في أغسطس الماضي لتكون أول دولة في العالم تتوصل إليه ، إلا أنه بعد ما يقرب من 9 أشهر من بدء استخدامه على المواطنين هناك بلغت فعاليته 97,6% مما يجعله أكثر اللقاحات فاعلية في العالم، ففاعلية لقاح أكسفورد - استرازينكا تصل لنسبة 70 %، ولقاح فايزر بيوتنيك تصل فاعليته إلى 95 %، ولقاح موديرنا 95%.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومعهد الأبحاث "جاماليا"، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا بلغت 97.6%، وذلك بناءً على تحليل بيانات 3.8 مليون روسي ممن تم تطعيمهم، مما يجعله اللقاح الأكثر فعالية في العالم.

وتمت الموافقة على "سبوتنيك V" في ما يقرب من 60 دولة ويبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 1.5 مليار نسمة، كان آخرها النمسا.



◄ قصة اللقاح الروسي

سجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" ، في أغسطس الماضي، بعد تطويره من شركة جاماليا" ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وتم تسجيله حتى الآن في 60 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها 3 مليارات نسمة. ويحتل اللقاح الروسي المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات الصادرة عن وكالات أدوية وطنية.

لقاح سبوتنيك هو لقاح فيروسي ضد النواقل يعتمد على الفيروس الغدي البشري - فيروس نزلات البرد الشائع - مدمج مع بروتين سبايك من فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 2 لتحفيز الاستجابة المناعية، و طُوّر لقاح Gam-COVID-Vac المرشح من قبل نفس المختبرات الحكومية التي طورت ما يُزعم أنه لقاح "فعال ضد فيروس الإيبولا، وكذلك لقاح ضد متلازمة الشرق الأوسط التنفسية".



في مرحلة التلقيح الأولى باللقاح الروسي يقوم الناقل الذي يحمل الجين "البروتين -اس" بالنفاذ الى الخلية فيقوم جسم الإنسان بتصنيع هذا البروتين و بالتالي تكوين المناعة ، و بعد مرور 21 يوما من التطعيم الأول يتناول جسم الانسان اللقاح الثاني و المتكون من ناقل غير معروف بالنسبة لجسم الانسان من الفيروسات الغدية سيحفز استجابة الجسم لمدة أطول.



◄ تصنيع اللقاح في مصر

كانت روسيا من أوائل الدول التي عرضت على مصر إمدادها بتكنولوجيا تصنيع اللقاح، فأشارت السفارة الروسية في مصر إلى أنها مستعدة لتقديم التكنولوجيا الخاصة بتصنيع هذا اللقاح في مصر التي تمتلك قاعدة إنتاجية مناسبة.

في نوفمبر الماضي، كشفت شركة فاركو العالمية للأدوية ومقرها الإسكندرية، أن علميات تصنيع اللقاح الروسى "سبوتنيك V"، ستتم فى مصر على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل استيراد اللقاح وتعبئته فى مصر، والمرحلة الثانية تكون بالبدء فى نقل التكنولوجيا والتصنيع الفعلى بالمصانع فى الشركة تمهيدا لتوفيره فى مصر وأفريقيا حتى تصبح مصر مركزا لتصنيع لقاحات كورونا فى أفريقيا.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن صندوق الثروة السيادي في روسيا الاتفاق على توريد 25 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسي، وذلك عبر شركة "فاركو للصناعات الدوائية" المصرية، وفي يناير الماضي سجلت مصر اللقاح الروسي لبدء تقييمه تمهيدًا لتلقيح المواطنين به، وبعدها أصدرت هيئة الدواء المصرية تصريح الاستخدام الطارئ للقاح الروسى سبوتنيك، وتم إصدار تصريح الاستخدام الطارئ بعد الدراسات فى الأشهر السابقة، وبناء على دراسة المستحضر من هيئة الدواء للملف المقدم، وتم الاتفاق على توفير العدد المناسب من اللقاحات والتى قدرت بـ10 ملايين جرعة مبدئيا لتكون تحت تصرف الجهات المسئولة المصرية.