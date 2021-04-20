رئيس جامعة سوهاج يتفقد الاستعدادات لافتتاح أستوديو قسم الإعلام

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الاستعدادات النهائية لافتتاح أول استوديو إعلامي متخصص لطلاب قسم الإعلام بكلية الآداب، يصاحبه الدكتورة فاطمة الزهراء صالح رئيس القسم والمشرف على الاستوديو، وذلك بالمبنى الإداري بكلية التربية الرياضية بالمقر الجديد للجامعة.

وأكد عزيز أن هذا الاستوديو سيكون بمثابة نقلة نوعية للتدريب العملي بالقسم لإعداد خريجين قادرين على التعامل مع التقنيات الإعلامية الحديثة، والتدريب على العديد من الفنون الإعلامية، لافتاً إلى أنه سوف يتم أيضاً عبر الأستوديو بث أول قناة تعليمية بالجامعة لتسجيل المحاضرات وبثها علي الإنترنت لخدمة جميع الطلاب من مختلف الكليات .

وأضافت الدكتورة فاطمة الزهراء صالح، أنه سيتم تقديم دورات تدريبية للطلاب في مجالات المونتاج التليفزيوني والإذاعي، الإلقاء والصوتيات، الإعداد والتصوير التليفزيوني والإخراج، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات الإعلامية للمجتمع الخارجي.

وجدير بالذكر أن الاستوديو يقام على مساحة 83 متر مربع وبتكلفة مليون و700 ألف جنيه، شاملة التنفيذ والأجهزة، ومكون من ثلاث غرف الأولى لاستوديو التليفزيون، والثانية غرفة الإذاعة وكنترول التليفزيون، والأخيرة غرفة التحكم.

◄ مركز نور البصيرة بجامعة سوهاج ينظم مسابقتين للقرآن الكريم والمعلومات العامة "لذوي الهمم "

فيما نظم مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، مسابقتين رمضانيتين في حفظ القرآن الكريم والمعلومات العامة، وذلك لجميع ذوي الإعاقات المختلفة بالمحافظة.



صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أنه سينتهي التقدم لمسابقة المعلومات العامة يوم ١٥ رمضان وتعقد المسابقة يوم ١٧ رمضان، وينتهي التقديم للمسابقة الدينية يوم ١٧ رمضان وتعقد المسابقة يوم ١٩ رمضان في تمام الساعة العاشرة صباحا ، مضيفاً أن الهدف من هذه المسابقات هو تنمية المواهب المتميزة في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بين أبنائنا من ذوي الإعاقة، إلى جانب تنمية روح التنافس والعمل كفريق بين المشاركين في المسابقة، إضافة إلى صقل المعلومات العامة لديهم، ليكونوا على قدر كبير من الثقافة والاطلاع.

وأشار الدكتور عماد الدين الصوينع مستشار رئيس الجامعة لشؤون ذوي الإعاقة ومدير المركز، إلى أن مسابقة القرآن الكريم بعنوان" ليلة القدر" وتضم المستويات الآتية( القرآن كاملا، نصف القرآن، ربع القرآن، الأجزاء قد سمع وتبارك وعم) وأخيرا جزء عم فقط وهو خاص بالأطفال، وأيضاً مسابقة المعلومات العامة بعنوان "بدر الكبرى" وتضم عدد من المجالات المختلفة، موضحاً أنه يجب علي المتسابق الإجابة عن عشرين سؤال، علما بأن الوقت المخصص لكل سؤال ثلاثون ثانية فقط.

وأضاف الصوينع أنه سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة القرآن الكريم من كل مستوى من المستويات، والفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في مسابقة المعلومات العامة، ومنحهم جوائز وشهادات تقدير مقدمة من الجامعة.

وجدير بالذكر أنه سيتم إجراء المسابقة يوم السبت الموافق 1 مايو القادم في تمام الساعة العاشرة صباحاً، on line عبر برنامج zoom، من خلال دخول المتسابق في موعده المحدد له إلى غرفة zoom، وللمزيد من المعلومات فضلا اضغط على هذا الرابط:



https://soundcloud.com/user-172851827/gpxut1aa8a1c



للتقديم والاستفسار عن المسابقة يرجي التواصل مع مركز نور البصيرة من خلال الصفحة الرسمية على Facebook