الثلاثاء 20 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل رسالة الأمير هاري لووالده الأمير تشارلز قبل حضور جنازة الامير فيليب

الاميرتشارلز وهاري
الاميرتشارلز وهاري

نقلت صحيفة ديلي ميرور البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر مطلعة : إن الأمير البريطاني هاري كتب رسالة شخصية للغاية لوالده الأمير تشارلز قبل عودته إلى المملكة المتحدة لحضور جنازة الأمير فيليب دوق إدنبره، وعده فيها باحترام المؤسسة الملكية.

وأوضحت المصادر : أن هاري اضطر لكتابة هذه الرسالة أثناء استعداده للسفر إلى بريطانيا لحضور الجنازة، وذلك بعد انقطاع الاتصال الكامل بينه وبين الأمير تشارلز إثر توتر علاقتهما بشكل غير مسبوق، عقب بث المقابلة المثيرة للجدل التي أجراها دوق ساسكس وزوجته مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري الشهر الماضي.

وتضمنت رسالة هاري، أسباب تخليه عن واجباته الملكية العام الماضي، وانتقاله مع زوجته للعيش في كاليفورنيا، محاولاً وضع الأمور في نصابها الصحيح، وواعداً أباه بـ احترام المؤسسة الملكية، حسبما قالت المصادر.

إلا أن المصادر أكدت أيضاً أن التوترات بين هاري ووالده ما زالت متصاعدة، ولم يتم تسوية الأمور بالطريقة التي كان يأملها هاري، حيث إن تشارلز ما زال يتألم بشدة من التصريحات التي أطلقها نجله وزوجته في المقابلة.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر ملكي لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن الأمير تشارلز عقد اجتماعاً عائلياً استثنائيا مع ابنيه هاري وويليام بعد جنازة الأمير فيليب.

وليس من الواضح ما تمت مناقشته خلال الاجتماع، لكن المصدر قال إنهم بدأوا «خطوات بسيطة» نحو المصالحة.

وأشار المصدر إلى أن تشارلز وويليام فضلا لقاء هاري معاً حتى لا يساء تفسير كلمات أحد منهم بعد ذلك»، في إشارة إلى عدم وجود ثقة كاملة بينهم بعد تصريحات هاري مع أوبرا وينفري.

كان هاري قد قال خلال المقابلة مع أوبرا وينفري: والدي وأخي محاصران. لا يحق لهما المغادرة، وأشعر بتعاطف كبير لذلك. لقد كنتُ أنا أيضاً محاصراً، ولكن لم أكن أعرف ذلك.

وصرح هاري بأنه شعر بالخذلان من جهة والده، الذي توقف عن الرد على اتصالاته، وأوقف الدعم المالي له عندما سافر هو وزوجته إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف: أسرتي حرمتني مالياً. لكن لدي ما تركتْه لي أمي، ومن دون ذلك لم نكن قادرين على القيام بهذا الأمر.

 

صحيفة ديلي ميرور البريطانية مصادر الأمير البريطاني هاري كتب رسالة شخصية للغاية لوالده الأمير تشارلز قبل عودته إلى المملكة المتحدة لحضور ج الأمير تشارلز فيليب

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