«خطة النواب» تؤكد فشل تجربة التابلت في الاختبارات التجريبية للثانوية

تقدم مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب حنفي الجبالى، موجه للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن ما صدر عنه “من قرارات غير مدروسة تدل على حالة التخبط وعدم وضوح الرؤية فى السياسة التعليمية المتبعة من الوزارة بشأن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة على جهاز التابلت".

تلقت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات تعليمات من وزير التعليم قبل امتحانات اليوم الثانى التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي على التابلت تفيد اقتصار الامتحانات على الطلاب الموجودين بمدارس مجهزة بالفيبر، فقط، وطلاب المدارس غير المجهزة ليس لهم امتحان تجريبي ما يعكس حالة التخبط وعدم تكافئ الفرص بين طلاب هذه المرحلة التعليمية المفصلية التى كفلها القانون والدستور، الأمر الذي أحدث حالة من الاستياء والغضب الشديد بين الطلاب وأسرهم وحتى قيادات التعليم بالمديريات التعليمية الذين لاقوا سيل من الانتقادات والهجوم والاستفسارات التى عجزوا عن الإجابة عنها.

من ناحية أخرى، أكد وكيل خطة النواب أن التجربة لم تشهد نجاحًا كبيرًا كما صورته وزارة التعليم، حيث تقدم لنا العديد من الطلاب والأسر بشكاوى تفيد عدم تمكن أبنائهم بالدخول على منصة الامتحانات وأن هناك قطاع كبير آخر نجح فى الدخول على المنصة فى آخر عشرة دقائق من الامتحان، ما يعكس عدم الجاهزية بالشكل المطلوب وأن ذلك إذا حدث فى الامتحانات الرسمية ستحدث مشكلات لا تحمد عقباها.

أشار سالم الى أن الجميع فوجئ بأن الامتحانات التجريبية التى كان ينتظرها المعلمين وحتى الطلاب وأسرهم ليس لها علاقة بالمنهج الدراسي، إنما هى أسئلة تدور حول الملاحظة ورسومات هندسية معروفة أشكالها فى حين كان ينتظر الجميع نموذج متكامل يظهر نوعية الاسئلة وشكلها ومدى صعوبتها، خاصة أنها أول امتحانات بهذا الشكل الجديد الذى لم يسبق للطلاب التدريب عليها ما أحدث حالة من اللغط والغضب الشديد بين الأسر والطلاب والمعلمين أنفسهم وما زاد الأمر سوءًا ما حدث من قرارات خاصة باقتصار الاختبار التجريبي على مدارس بعينها.