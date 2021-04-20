خُلق النبي ووسطية الإسلام محور حلقات «الأخلاق حياة» لـ«يسري عزام»

يقدم الشيخ يسري عزام، أحد علماء وزارة الأوقاف، برنامج “ الأخلاق حياة” على فضائية المحور خلال شهر رمضان الكريم.

وتتضمن حلقات البرنامج أخلاقيات النبي صل الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل رسولنا الكريم، وكيفية تهذيب النفس البشرية، وتحليها بالأخلاق الكريمة، وأيضا تشمل الحلقات الحديث عن وسطية الدين الإسلامي والمواطنة، كيف كرم الإسلام المرأه واعطاها حقوقها.



وقررت وزارة الأوقاف تكثيف برامج الدعوة الإلكترونية، والبرامج التلفزيونية والإذاعية، طوال شهر رمضان المبارك 1442هـ / 2021م، ويتضمن برنامج الوزارة الآتي:



عرض برنامج «رؤية للفكر المستنير» لوزير الأوقاف ، ويذاع يوميًّا على قنوات التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم.

برنامج «ملتقى الفكر الإسلامي» ويذاع يوميًّا على قناة النيل الثقافية.

برنامج «فإني قريب» من إعداد وتقديم شباب أئمة الأوقاف ويذاع يوميًّا على قناة النيل للأخبار.

برنامج «حديث الروح» على القناة الأولى والفضائية المصرية بمشاركة عدد من أئمة وقيادات الوزارة.

برنامج «مساجد مصر» من تقديم شباب أئمة الأوقاف ويذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية.

برنامج «مع الصائمين» من تقديم واعظات الأوقاف عبر الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الشرق الأوسط الإلكتروني.

برنامج «أخلاق الصائمين» تقديم شباب أئمة الأوقاف.

برنامج «خواطر رمضانية» لشباب أئمة الأوقاف .

برنامج «خاطرة رمضان» على موقع الوزارة وكذلك جميع صفحاتها بمشاركة الأئمة والواعظات.

برنامج «خاطرة دعوية» تقديم وزير الأوقاف ، ويذاع أربع مرات يوميًّا.

الاحتفالات بالمناسبات الكبري الرسمية «العاشر من رمضان ، وذكرى غزوة بدر ، ويوم فتح مكة ، وليلة القدر.»

بث التلاوات القرآنية والابتهالات الدينية، لكبار القراء والمبتهلين، وذلك على موقع الوزارة وجميع صفحاتها خلال الشهر الفضيل.

و شكلت وزارة الأوقاف لجنة برئاسة رئيس القطاع الديني وتضم فى عضويتها وكيل الوزارة لشئون الدعوة ووكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم وأيضًا وكيل الوزارة للتفتيش والرقابة بالديوان العام وكذلك جميع السادة مديري المديريات ووكلائهم فى المديريات الإقليمية، ويقوم رئيس اللجنة برفع تقريرًا يوميًّا لمعالي الوزير عن سير العمل على مستوى الجمهورية.