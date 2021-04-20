إعدام أغذية فاسدة وتحرير 22 محضرا في حملة جنوب البحر الأحمر

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، تحرير 22 محضر متنوع فى حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق بالمدينة لضبط الأسعار، والتأكد من سلامة المواد الغذائية المباعة للمواطنين.

وأكد مجلس مدينة القصير في بيان له اليوم، أن اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، وجه بتكثيف الحملات التفتشية طوال شهررمضان المبارك على جميع منافذ بيع السلع الغذائية بالمدينة، وشكلت لجنة من الوحدة المحلية وإدارة التموين ومكتب الصحة وإدارة الطب البيطرى لعمل الحملات التفتيشية الموسعة.

حيث استهدفت الحملة محلات الجزارة وبيع الدواجن والأسماك بمناطق متفرقة بأنحاء المدينة، حيث أسفرت نتائج الحملة عن تحرير 4 محاضر عدم إعلان أسعار و9 محاضر شهادات صحية منتهية و3 محاضر نظافة و6 مخالفة عدم ارتداء كمامة.

كما تم إعدام 4 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على 2 أسطوانة بوتجاز منزلى وتحرير محاضر ضد مالك المنفذ، لاستخدامه أسطوانات غير مخصصة لهذا الشأن.

وكان رئيس مدينة القصير، شدد على استمرار الحملات، قبل وطوال شهر رمضان المبارك، للتأكيد على توافر المنتجات الغذائية والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمنشآت وإجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات الواقية بالأماكن التى يتردد عليها المواطنين،والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

استمرار أعمال تطوير الكورنيش وشاطئ مدينة القصير

أكد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير ، على مواصلة أعمال التطوير الجارية بشوارع المدينة، مشيرا إلى أن الأعمال تأتى للحفاظ عليالمظهر العام للميادين والشوارع، حيث تابعت الوحدة المحلية أعمال تطوير الكورنيش وشاطئ القصير بشارع بورسعيد، وذلك بتنفيذ وإشرافجهاز التعمير بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح رئيس المدينة رئيس مدينة القصير أن خطة تطوير المدينة تتم علي قدمٍ وساق ضمن خطة الدولة لرفع مستوي معيشة المواطن وتوفيركافة متطلباته، الي جانب تنفيذ خطة التطوير والتنمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بالصورةالبصرية لأماكن التنزه بمدن المحافظة كونها مدينة سياحية تستقبل سياح من مختلف الجنسيات الاجنبية.

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