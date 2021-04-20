كيفية الحصول على شقة في مبادرة الرئيس للتمويل العقاري 2021

يبحث الراغبون في الحصول على شقة سكنية حاليا على جوجل لمعرفة كيفية الحصول على شقة في مبادره الرئيس للتمويل العقاري 2021 التي حظيت على أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير خطوات الحصول على وحدة سكنية ممولة من صندوق التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي ووزارة الإسكان.

كيفية الحصول على شقة في مبادره الرئيس للتمويل العقاري 2021

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عدة خطوات للشباب الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ممولة من صندوق التمويل العقاري وهى:-

تحديد الوحدة السكنية المراد شرائها بنظام التمويل العقاري ومن الممكن أن تكون مملوكة لأحد البنوك المصرية أو لشركة أو لشخص

التأكد من أن الوحدة السكنية المراد تمويلها من الصندوق مسجلة بالشهر العقاري أو قابلة للتسجيل وليس لديهم أى مخالفات في البناء

التأكد من صدور قرار بترخيص بناء الوحدة المراد تمويلها عقاريا

تكون الوحدة كاملة التشطيب و الموافق وجاهزة للمعيشة

يدرس البنك الممول كافة الأوراق المقدمة له ويوافق مبدئيا على التمويل

ويبدأ مالك الوحدة السكنية في تحديد نظام الدفع ومدة التقسيط والتي تصل إلى 30 سنة بفائدة 3%

ثم يدفع الراغب في شراء الوحدة مقدم الحجز 20% من الثمن و يستلم الشقة

شروط الحصول على شقة سكنية من صندوق التمويل العقاري ٢٠٢١

حدد صندوق التمويل العقاري عدة شروط لتمويل وحدة سكنية في مبادرة الرئيس التمويل العقاري وهى:-

أن تزيد ثمن الوحدة السكنية عن 2 مليون جنيه

أن تكون الوحدة السكنية جاهزة التشطيب والمرافق و جاهزة للسكن

أن تكون الوحدة حاصلة عن ترخيص بناء

إلا تكون الوحدة عليها أن نوع من المخالفات البناية

يتم دفع المقدم بمقدار 20% من قيمة الوحدة

الأوراق المطلوبة للتقديم في مبادرة الرئيس للتمويل العقاري ٢٠٢١

يرغب الكثير من الشباب في معرفة كيفية الحصول على شقة في مبادره الرئيس للتمويل العقاري 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم وهى:-

شراء كراسة الشروط من أحد مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ب 150 جنيه

ملء استمارة حجز الموجودة في آخر كراسة الشروط

صورة بطاقة الراغب في الشراء و قسيمة الزواج في حالة زواجه

مفردات مرتب الموظفين