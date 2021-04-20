الجامعة المصرية اليابانية: إنشاء حاضنة تكنولوجية لربط البحث العلمي بالصناعة

استحداث برامج جديدة لدعم الاقتصاد المعرفي وتقديم حلول ابتكارية لمشاكل الصناعة

أكد الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أنه تم إنشاء حاضنة تكنولوجية بالجامعة لربط البحث العلمي بالصناعة بهدف دعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأضاف رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة تحرص على استحداث برامج يحتاجها المجتمع وتخدم الاقتصاد المعرفي الذي يقوم على دعم الابتكار والإبداع والعمل على أبحاث تقدم حلولا ابتكارية لمشاكل الصناعة.

وأشار الجوهري، إلى أن الجامعة ‏تقدم برامج حديثة بعضها لا يوجد له مثيل في مصر من بينها برنامج الهندسة المعمارية المستديمة المعتمدة على الطاقة الخضراء ‏وبرامج علوم الفضاء والاستشعار عن بعد، بالإضافة إلى برامج أخرى لخدمة المجتمع مثل برامج النسيج أو صناعة الأدوية والصناعة الغذائية وتنقية المياه ومؤخرا تم استحداث برامج مهنية سوى دبلوم أو ماجستير للراغبين الارتقاء بمهنهم.

وأوضح الدكتور وائل محمود مدير الحاضنة التكنولوجية بالجامعة، أن الحاضنة تستهدف خلق شراكات تنافسية فى مجالات اقتصادية متنوعة وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على إنشاء شركات منبثقة من الأبحاث المنتجة داخل الجامعة وتشجيع الطلاب على إنشاء شركاتهم الناشئة بدلا من انتظار الوظائف.

وأضاف أن مكتب "الجايكا" بالجامعة يعمل على دعم الحاضنة عن طريق تقديم دعم للشركات المنبثقة عن مخرجات أعضاء هيئة التدريس فى هيئة توفير مرتب لمهندس أو مساعد باحث لمدة تسعة أشهر للمساعدة في تحويل المخرجات البحثية لمنتجات.

يذكر أن الجامعة اليابانية هي جامعة حكومية مصرية ذات شراكة يابانية في مدينة برج العرب الجديدة بالأسكندرية. تقوم الجامعة على خلق تعاون مشترك بين حكومتي مصر واليابان من أجل تعزيز العلاقات المصرية اليابانية والتي من شأنها النهوض بالتنمية البشرية في المنطقة بأكملها، وذلك من خلال تعزيز الروابط والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية المصرية واليابانية، وكذلك الشركات الصناعية لإجراء البحوث التطبيقية مع تطبيق المعايير التعليمية والسياسات والنظم اليابانية، فضلا عن احتكاك الطلاب وهيئة التدريس بأنشطة بحثية ذات صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل، والتعرف على أحدث التقنيات والأنظمة والتكنولوجيا اليابانية. لغة الدراسة بالجامعة هي الإنجليزية