استرداد 2 قطعة أرض مباني من غير الجادين بوادى النطرون

استرداد ٢ قطعة ارض مباني من غير الجادين بوادى النطرون

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المهندس السيد حمزه واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون باسترداد ٢ قطعة ارض مبانى بمساحة ٨٠٠ م٢ من غير الجادين بقرية كفر داود .

ويؤكد اللواء هشام محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعاده حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

وكانت محافظة البحيرة قد قامت خلال الأيام القليلة السابقة باسترداد ١٦٩ فدان من غير الجادين بوادى النطرون وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المهندس السيد حمزه واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون باسترداد قطعة اراض بمساحة اجمالية ١٦٩ فدان و٥ قيراط و٣ سهم من غير الجادين،حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة أرض مستردة أملاك دولة عليها.

يأتى ذلك في ظل حرص محافظة البحيرة على استرداد حق الدولة من غير الجادين الذى تم تسليم لهم تلك الأراضى حتى ثبت غير جديتهم مع الشروط التى تم وضعها من أجل الانتفاع بها ليتم استردادها من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون، مع حفظ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.