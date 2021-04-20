«رجال الأعمال»: المشروعات القومية ساعدت شركات جديدة في الدخول لسوق العمل

علاقة قوية بين شركات المقاولات و المكاتب الاستشارية

قال المهندس أسامة جنيدي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، إن هناك علاقة قوية بين شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية للعمل سويًا لخدمة أي مشروع والخروج به إلى أفضل صورة في الوقت المحدد له وبالمواصفات المطلوبة.

وأكد جنيدي أن الطفرة العمرانية التي حدثت في مصر خلال الفترة الحالية كان لها تأثير إيجابي كبير على شركات المقاولات والموردين بالإضافة إلى فتح مجالات عمل كثيرة، فضلاً عن دخول شركات جديدة للسوق، مشيراً إلى أن بعد هذه الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع المقاولات من الضروري تصدير المقاولات للخارج.

وتابع عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن هناك شركات عالمية كبيرة في المقاولات تعمل خارج حدودها فهذا امر طبيعي، مؤكدًا أن هناك شركات مقاولات مصرية كبيرة استطاعت عمل شغل كثير خارج مصر.

جدير بالذكر أن لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكدت ان قطاع الطاقة له اهمية كبيرة في عمليات البناء والتشييد، نظرًا لضرورة تفعيل كود الطاقة في المجمعات السكنية، كما اصبح المطور العقاري ملتزم بالاستعانة باستشاري للقيام بمراجعة المخططات الهندسية فيما يخص الكهرباء والطاقة.

كما أكدت على ضرورة الاستفادة من مشاريع التخرج والابحاث العلمية الخاصة بطلبة كليات الهندسة، والاستعانة بها من قبل المصانع والشركات بدلاً من الاستعانة بالابحاث والتطوير من الخارج والتي تكلفها مبالغ كبيرة جدًا، وعلى الجانب الاخر يمكن تمويل المشاريع البحثية للطلبة بنسب محددة، نظرًا للاستفادة التي ستقدمها للحياة العملية ومجتمع الاعمال وتحقيق متطلبات المصانع في مواكبة وتحقيق التطوير المستمر.

و أشارت إلي أنه من الضروري تفعيل وترشيد كفاءة الطاقة واستخدام الطاقات الجديدة، بالإضافة إلي ايجاد الحلول العلمية للطاقات المهدرة مثل مداخن الافران التي يجب استغلالها لاستخدام هذا الدخان في توليد الكهرباء، حيث ان هناك كثير من الدول التي تقدمت علميًا في هذا الملف.