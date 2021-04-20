تموين المنيا تعلن توريد 4579 طن أقماح محلية من المزارعين

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، إنه تم توريد نحو 4579 طن أقماح محلية من المزارعين والموردين من خلال الجهات المسوقة للأقماح المحلية.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا في تصريح خاص لـ"الدستور" أن إجمالي المواقع التي تقوم حاليا باستلام الأقماح بلغت نحو 41 موقعا جاهزا لاستلام جميع الكميات الموردة للأقماح خلال الموسم الحالي، لافتا إلى أن هذه المواقع شملت صوامع تابعة للشركة القابضة الصوامع والبنك الزراعي ومطاحن مصر الوسطي والتي تصل نحو 40 موقعا وتم زيادتها بصومعة جديدة تابعة للقطاع الخاص لتصل إجماليا نحو 41 موقعا لاستلام الأقماح.

وقال إن مواقع استلام الأقماح المحلية تبدأ يوميا منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساءً ويتم استئناف التوريد في المواقع التي يتوافر بها إضاءة كهربائيه لتستمر من الساعة الثامنة مساءا حتي الساعة الثانية عشرة ليلا.

وقال إن الصومعة الجديدة التابعة للقطاع الخاص التي دخلت حيز التشغيل خلال الموسم الحالي تستوعب استقبال توريد نحو 30 ألف طن قمح محلي من خلال 6 خلايا كل خلية تستوعب 5 آلاف طن قمح محلي.

فيما تتابع يوميا غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتضم فى عضويتها عضو من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينيه ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل العقبات أن وجدت أثناء عمليات استلام الأقماح.

وجهزت الوزارة نحو ٤٥٠ موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلي هذا العام، وأشار إلى أن اختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح جاء بأماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشدداً على أنه لن يتم استلام اية اقماح بالشون الترابية.

وأسعار توريد الاقماح تبدأ بـ705 حتى 725 جنيها للإردب حسب درجات النظافة والجودة.

وأشار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيتم سداد مستحقات (الموردين - المزارعين ) بعد ٧٢ ساعة من التوريد منوهاً إلى أن وزارة المالية قد وفرت الاعتماد المالي المطلوب من ١٣ إلى ١٦ مليار جنيه لموسم القمح هذا العام.

ووجه المصيلحي كافة المديريات بالمحافظات بالنزول إلى الأرض لمتابعة عمليات التوريد وتذليل أى عقبات قد تطرأ، واضاف أن عمليات تسليم الاقماح بنقاط الاستلام ستكون بلجنه تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هم عضو من هيئه سلامة الغذاء وعضو من الزراعه وأمين العهدة بالاضافة إلى القبانى المسؤل عن الموازين.

وأشار المصيلحى إلى أنه من المتوقع استقبال حوالى 4 ملايين طن قمح هذا العام، مشيرا إلى أن الطاقة التخزينية للقمح بالصوامع قد زادت إلى 3.4 مليون طن مع المشروع القومى للصوامع والذي تبناه السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإنشاء خمسين صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014.