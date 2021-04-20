«الري» تنفذ المشروع القومي لتحديث النظم الحديثة

تزيد ربحية المزارعين

تنفذ وزارة الموارد المائية والري المشروع القومي لتحديث نظم الري الحديث بدلا من «التقليدي» بالغمر في عدة محافظات لترشيد استهلاك المياه، ولتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وزيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه.



وواصلت الإدارة العامة للتوجيه المائى بشمال الوادي التابعة لوزارة الموارد المائية والري، برئاسة الدكتور مؤمن الشرقاوى رئيس الادارة المركزية للتوجيه المائي، وحضور المهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزير لأنشطة الرى الحديث وتأهيل المساقى، دعم ومتابعة تنفيذ خطة قطاع تطوير الرى وتكثيف برامج رفع الوعى وتشجيع المزارعين بالتحول للرى الحديث تحقيقا للمستهدف بمحور ترشيد المياه ومنهجية التوجيه المائى بنشر الممارسات والتجارب الناجحة.



وقامت الإدارة العامة للتوجيه المائي بتنظيم زيارة لأحد المزارع التى يتم تحويلها من رى الغمر إلى «الحديث» خلال الفترة الماضية بالمنيا بمساحة قدرها 80 فدان مع تركيب وحدة رفع تعمل بالطاقة الشمسية وزراعتها ببعض المحاصيل ،بجانب التعرف على تجربة تحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد إستهلاك المياه من خلال الروابط.



كما تم استعراض ومناقشة العائد الاقتصادى ومقارنة رى الغمر بالرى الحديث وجدواه الاقتصادية ومدى نشر الفكر وزيادة المساحة التى تم تحويلها للرى الحديث خلال الفترة الماضية، بمشاركة رؤساء وأعضاء الروابط التى تم تشكيلها.



وقال الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، إن المشروعات المنفذة والجارى استكمالها تستهدف زيادة الإنتاجية للأراضى الزراعية وتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وكذلك زيادة المشاركة بين المنتفعين في إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة "الري بالرش والتنقيط" واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة.



وأكد رئيس قطاع تطوير الري، على وضع آليات وضع برنامج تمويلي لمشروع التحول إلى نُظم الري الحديث من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم للمزارعين للحصول على قروض ميسرة تمكنهم من تنفيذ تلك الآلية لما لها من فوائد وعائد مباشر على الفلاح بزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية المحصول بالإضافة إلى توفير المياه المستخدمة.