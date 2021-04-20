برلمانية تحذر المواطنين من التهاون في التعامل مع الموجة الثالثة لكورونا

أشادت شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإزالة العوائق المالية التى تحد من مكافحة فيروس كورونا.



واستنكرت حلاوة، في بيان الثلاثاء، تهاون المواطنين في التعامل مع الموجه الثالثة لفيروس كورونا، بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة في الحفاظ على المواطنين من الإصابة بالفيروس وتوفير اللقاح اللازم لتجنب الإصابة بكورونا، فضلاً عن توفير مخزون كميات الأكسجين بالمستشفيات وتوزيعه مجانيا على المصابين بالعزل المنزلي.

وأكدت أن القيادات السياسية تبذل قصارى الجهد فى التعامل مع أزمة كورونا، وحان الوقت، الآن، لشعور المواطنين بالوعي لمواجهة الفيروس، مُشددة على أن الفترة الحالية تتطلب التعامل الكامل بحذر شديد للحد من انتشار الموجة الثالثة لكورونا وتداعياته.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى برامج التوعية لكافة فئات المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بالفيروس، للحفاظ على المسار المتوازن الذى انتهجته الدولة على مدار جائحة كورونا.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدى مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، لمتابعة التطورات الراهنة.

ووجه الرئيس بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من قبل المواطنين للوقاية من الموجة الثالثة، وعدم الخروج من المنازل بدون ارتداء الكمامة، كما وجه بتوجيه كافة الموارد المالية اللازمة لتوفير لقاح كورونا لجميع المواطنين.