الثلاثاء 20 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس البرلمان العربي: ندعو اللبنانيين للتكاتف وإعلاء المصلحة الوطنية لإنقاذ البلاد من الأزمة الحالية

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الأشقاء في الجمهورية اللبنانية إلى الاصطفاف الوطني والتكاتف وإعلاء المصلحة الوطنية العليا لإنقاذ لبنان من الوضع المتأزم الحالي، مؤكدًا أن ذلك بات يمثل أولوية ملحة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة، في الوقت ذاته الذي يكافح فيه التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.

 

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان له، على أهمية انخراط جميع الأطراف في حوار عاجل للتوصل إلى توافق حول تشكيل حكومة كفاءات واختصاصات وطنية، تكون لديها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة ووضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة وإنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة، التي لم تعد تحتمل أي تأخير في التوصل إلى حل شامل ونهائي لها.

 

ودعا رئيس البرلمان العربي الدول العربية والمجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة إلى الوقوف والتضامن القوي مع الجمهورية اللبنانية في هذا الوقت الحرج الذي تمر به، ومساعدتها في تحقيق التوافق الوطني المطلوب، والخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة، مجدداً التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن الدعم الكامل لكل ما يعزز أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية ويحقق المصلحة الوطنية العليا للشعب اللبناني، ويلبي تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار.

فيما يشهد لبنان تظاهرات عارمة اعتراضًا على التدهور الاقتصادي والسياسي في البلاد، فبعد انهيار الليرة وخسارتها 85% من قيمتها مقابل الدولار حتى وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو عشرة آلاف ليرة، ما أدى لرفع الأسعار بشكل جنوني مع انهيار القدرة الشرائية للمواطنين وتدافع المواطنين لشراء السلع المدعومة من جانب الدولة، فيما تظاهر عدد من اللبنانيين للمطالبة بتنحى الرئيس ميشال عون ورئيسى مجلس النواب والوزراء وتشكيل حكومة انتقالية تدير شئون البلاد، معتبرين أن القائمين على السلطة هم المتسببون فى الأزمات الحادة التى يمر بها لبنان.

وأعلن المتظاهرون عن تواصل مسيراتهم الاحتجاجية مجددًا لتشمل مقر إقامة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ومقر إقامة رئيس مجلس النواب نبيه بري.


 

أزمة اقتصادية رئيس البرلمان العربي البرلمان العربي تدهور الاقتصاد تشكيل حكومة المصلحة الوطنية عادل بن عبد الرحمن العسومي اللبنانيون المتظاهرون

مواد متعلقة

البرلمان العربي يبحث مع برلمان البحر المتوسط سبل التعاون

أمير قطر يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان

رؤية هلال رمضان في السعودية.. وغدًا أول أيام الشهر الفضيل

تونس: الوضع الوبائى فى البلاد خطير جدًا

البحرين تصدر مرسومًا بإنشاء قنصلية عامة فى دبى

مستندات حصول أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي على الجنسية

الأكاديمية العربية تستضيف المؤتمر الختامي لمشروع «الابتكار في صناعة الجلود»

الأردن يدين إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة وصاروخين تجاه السعودية

الأكثر قراءة

مصر وليبيا توقعان اتفاقيات تعاون مشترك في 5 مجالات

انخفاض درجة الحرارة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس خلال 48 ساعة

قرار جمهورى بالعفو عن 1656 مسجونا بمناسبة شهر رمضان

بيان عاجل لوزير التعليم بشأن الامتحان التجريبى للثانوية العامة

1.4 مليار جنيه لتطوير شبكات كهرباء الصعيد في 2021-2022

مصر تتقدم 5 مراكز في مؤشر الإنترنت الشامل 2021 (إنفوجرافيك)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

31 وفاة و2025 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى يواصل انتهاكاته بحق الفلسطينيين

فلسطين تدين الاستيطان الإسرائيلي بكل أشكاله