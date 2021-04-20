رئيس البرلمان العربي: ندعو اللبنانيين للتكاتف وإعلاء المصلحة الوطنية لإنقاذ البلاد من الأزمة الحالية

دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الأشقاء في الجمهورية اللبنانية إلى الاصطفاف الوطني والتكاتف وإعلاء المصلحة الوطنية العليا لإنقاذ لبنان من الوضع المتأزم الحالي، مؤكدًا أن ذلك بات يمثل أولوية ملحة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة، في الوقت ذاته الذي يكافح فيه التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان له، على أهمية انخراط جميع الأطراف في حوار عاجل للتوصل إلى توافق حول تشكيل حكومة كفاءات واختصاصات وطنية، تكون لديها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة ووضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة وإنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة، التي لم تعد تحتمل أي تأخير في التوصل إلى حل شامل ونهائي لها.

ودعا رئيس البرلمان العربي الدول العربية والمجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة إلى الوقوف والتضامن القوي مع الجمهورية اللبنانية في هذا الوقت الحرج الذي تمر به، ومساعدتها في تحقيق التوافق الوطني المطلوب، والخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة، مجدداً التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن الدعم الكامل لكل ما يعزز أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية ويحقق المصلحة الوطنية العليا للشعب اللبناني، ويلبي تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار.

فيما يشهد لبنان تظاهرات عارمة اعتراضًا على التدهور الاقتصادي والسياسي في البلاد، فبعد انهيار الليرة وخسارتها 85% من قيمتها مقابل الدولار حتى وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو عشرة آلاف ليرة، ما أدى لرفع الأسعار بشكل جنوني مع انهيار القدرة الشرائية للمواطنين وتدافع المواطنين لشراء السلع المدعومة من جانب الدولة، فيما تظاهر عدد من اللبنانيين للمطالبة بتنحى الرئيس ميشال عون ورئيسى مجلس النواب والوزراء وتشكيل حكومة انتقالية تدير شئون البلاد، معتبرين أن القائمين على السلطة هم المتسببون فى الأزمات الحادة التى يمر بها لبنان.

وأعلن المتظاهرون عن تواصل مسيراتهم الاحتجاجية مجددًا لتشمل مقر إقامة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ومقر إقامة رئيس مجلس النواب نبيه بري.



