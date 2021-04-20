الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

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«الزراعة» تكرم باحثي معهد أمراض النبات

داشرف خليل مدير معهد
داشرف خليل مدير معهد أمراض النباتات

قام الدكتور أشرف خليل  مدير معهد أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة بتكريم باحثى المعهد الذين قاموا بنشر بحوث فى مجلات دولية متخصصة فى أمراض النباتات وذات معامل تأثير مرتفع لا يقل عن 2 وذلك بصرف حافز مادى لهم، لتشجيعهم علي مواصلة نشر البحوث دوليا.

 

وقال «خليل»، في تصريحات صحفية الثلاثاء ، ان هذا التكريم يأتي فى إطار تشجيع النشر فى المجلات الدولية ذات معامل التأثير المرتفع ورفع جودة البحوث، مشددا علي ان السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أصدروا تعليمات بضرورة الاهتمام بنشر البحوث فى المجلات الدولية والتى لها لها مردود إقتصادى على الزراعة المصرية كماً ونوعاً وذلك لرفع التصنيف الدولى لمركز البحوث الزراعية. 

وأضاف مدير معهد بحوث أمراض النباتات إن تكريم الباحثين نظير نشر بحوث دولية يساهم في تطوير القطاع الزراعي ويرفع من جودة البحث العلمي بالتوجه نحو البحوث التطبيقية التي تخدم أعمال التطوير وترفع من كفاءة الباحثين داخل معهد أمراض النباتات.
 

ومن جهة أخرى، قامت مجموعة من الخبراء فى الآمن والآمان الحيوي بالمعامل والسلامة والصحة المهنية برئاسة الدكتورة إيناس عبدالرحمن وكيل المعهد للمعامل الفرعية بزيارة مفاجئة الى فرعى المعهد ببنها بمحافظة القليوبية وشبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك ضمن إستراتيجية المعهد بالاهتمام برفع كفاءة المعامل الفرعية فى جميع أنحاء الجمهورية.

 

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان فى تصريحات صحفية الاثنين أن مجموعة من الخبراء فى الآمن والآمان الحيوي والسلامة والصحة المهنية سوف تستكمل خطة المعهد بزيارة جميع فروع المعامل بصفة دورية فى جميع أنحاء الجمهورية لمراجعة اشتراطات الآمن والآمن الحيوي والسلامة والصحة المهنية للاطمئنان على العاملين به والمحافظة على سلامة البيئة المحيطة بالمعامل. 

 

ومن جانبه قال الدكتور عصام كامل رئيس مركز التدريب والاستشارات التابع للمعهد ان هذه الزيارة تهدف الى مراجعة إجراءات  اشتراطات الامن والامان الحيوى والحماية الشخصية للعاملين بالمعمل للوقاية من فيروس كوفيد 19 المطبقة بفرعي المعهد فى بنها وشبين الكوم.

 

وشدد رئيس مركز التدريب علي ان اللجنة ركزت علي متابعة العمل فى وحدة استلام العينات وكذلك التخلص الآمن من المخلفات البيولوجية والنفايات بالمعمل الفرعى لحماية العاملين به ومنع تلوث البيئة من المخلفات البيولوجية

الزراعة تكرم باحثين معهد امراض النبات أبحاث دولية

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