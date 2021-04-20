«التضامن» تنتهي من صرف دعم «تكافل وكرامة»

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي، من صرف مساعدات برنامج "كرامة" عن شهر أبريل الجاري، للمستفيدين الذين يبلغ عددهم حوالي مليون و257 ألف مستفيد، بالإضافة إلى مستفيدي “تكافل” والذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون و91 ألفا.

وشكلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، يستهدف الفئات الأولى بالرعاية، منهم المسنين والأيتام، والأسر التي لا تحصل على دخل ثابت، وكذلك الأرامل أو المطلقات، والمرأة التي هجرها زوجها أو انفصل عنها.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يتم منح دعم تكافل للمرأة التي هجرها زوجها، على أن تقدم الأوراق التالية لأقرب وحدة شؤون اجتماعية تابعة لمحل سكنها.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن تدخلات الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر خلال أزمة كورونا شملت إضافة 411 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، وتم دعم 77 ألف أسرة من المرفوضين من برنامج تكافل وكرامة مؤقتًا خلال أربع شهور من الجائحة بتحويلات بقيمة 400 مليون جنيه، كما تم مد 3.8 مليون أسرة بحزم غذائية بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية الشريكة موجهة للسيدات الحوامل والمرضعات والأسر التي لديها أطفال.