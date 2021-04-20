يسرا المسعودي: وصفوني بالخائنة.. وكنت أتوقع تقديم هدية بسبب «القاهرة كابول»

عبرت الفنانة يسرا المسعودي عن ردود الفعل التي تلقتها عن دور حليمة في مسلسل القاهرة كابول الذي يقوم ببطولته فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وآخرون، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجى وإخراج حسام على.

وقالت يسرا المسعودي، لـ«الدستور»: "سعيدة بنجاح الدور وردود الفعل والرسائل، ولم أكن أتوقع أن ينجح العمل بسبب اللهجة التي ظهرت بها؛ لكن بفضل الله فقد حقق الدور نجاح كبير سواء من الجمهور أو النقاد، لكن في الوقت نفسه فقد استقبلت هجومًا شديدًا من البعض، خاصة من بلدي تونس؛ مضيفة: "كلمة هقتلك التي قلتها للشيخ رمزي (طارق لطفي) أمير الجماعة خرجت من قلبي بالفعل، لأنني في الحقيقية كذلك أرفض الخيانة".

وتابعت "ترشيحي جاء عن طريق المخرج الكبير حسام علي وأشكره علي هذا العمل، خاصة أنه قدمني بشكل جيد جدا؛ وشرف لي أن أعمل معه، وأريد أن أقول إن السيناريست عبدالرحيم كمال هو مؤلف كبير وكنت منذ زمن أريد أن اعمل معه وبفضل الله تحقق ذلك في مسلسل القاهرة كابول وأمام نجم كبير مثل طارق لطفي فأنا أحبه منذ شهادة ميلاد واحترامه كممثل فهو شخص متعاون جدًا ويعطي طاقة عظيمة للممثل الذي أمامه: "كنا سنسافر إلي الأردن والغردقة، لكن بسبب كورونا قد تلجأ التصوير وقمت بانتهاء مشاهدي منذ 6 اشهر، وشخصية حليمة ستتطور مع الحلقات المقبلة وسيكون هناك مشاهد أكشن صعبة جدا".

وتابعت "استغربت من رد فعل الجمهور التونسي الذي قال إنني تشوه صورة المرأة التونسية خاصة في موضوع جهاد النكاح؛ واستقبلت رسائل كثيرة كانت بها تهديدات وشتائم ناكرين أنني خرجت من المسرح التونسي وانا مدربة تمثيل هناك؛ وكان لا بدّ أن يعرفوا ماذا فعلت منذ كنت صغيرة في تونس كنت اقدم بطولات؛ التاريخ لا ينكر أن جنسيات كثيرة ذهبوا لجهاد النكاح وما قدم هي شخصية قدمت في مسلسل ما المشكلة في ذلك".

أشارت: " كنت سعيدة بكوني أقدم لغة وبهجة بلدي التونسية إلي الشاشة المصرية؛ وهي لغة الريف التونسي الاصيل الخاصة بنا والتي نستخدمها في الكوميديا قدمتها بشكل يليق وهدية مني ليهم ورفضوا الهدية ووجهوا لي الشتائم وهو ما تعبني نفسيا ولم أكن أتوقع رد فعلهم نهائيا؛

واختتم: "كان فيه كيميا بيني وبين الفنان طارق لطفي وكانت هناك روح جميلة جدا أنا لم أشعر بوجود الكاميرات شعرت أنني في بيتي حقيقيا والمخرج يعطيني التفاصيل في هدوء، الممثلين في قمة الاحترام يعطون مساحة لمن يقف أمامهم؛ أنا شاهدت مشاهدي 30 مرة، والصمت الواضح في المشاهد بيني وبين طارق لطفي كان ملئ بالطاقة طارق يعطيك ولا يأخذ منك، أنا أحبه جدًا؛ ومنبهرة بالشخصية الإنسانية أكثر من كونه فنان موهوب وعظيم وكبير.

ويرصد مسلسل "القاهرة كابول" المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصر على مدى أكثر من 3 عقود، وموعد عرض المسلسل علي Cbc، في الحادية عشر والنصف مساءً، ويعاد الرابعة فجرًا، على أن تكون الإعادة الثالثة الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.