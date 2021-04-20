كرم جبر يسلم سفير فرنسا ترخيص «فرانس 24» في احتفالية بالأعلى للإعلام

التقى الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للاعلام، الثلاثاء، السفير الفرنسي في القاهرة، ستيفان روماتيه، لتسليمه الترخيص الخاص بقناة «فرانس 24» .

وقال جبر، إنه ناقش خلال لقائه السفير الفرنسي الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضاته الشاقة مع الشركات المالتي ميديا العالمية التي تريد فرض سيطرتها فيما تعمل الدول على وضع ضوابط لحماية الإعلام الوطني.

وأوضح: "الاتحاد الأوربي يقوم بعمل مناقشات لعمل توازن بين المصالح القومية أو المصالح الوطنية للدول وبين محاولات طغيان الشركات الكبرى، وطلبت أن يتم الاستفادة من الخبرة والتجارب.

فيما نظم المجلس الأعلى للاعلام احتفالية بمناسبة توفيق أوضاع عدد من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، وتسليم شهادات اكتمال التراخيص وفقا لأحكام قانون المجلس رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له.



حضر الاحتفالية الكاتب الصحفي صالح الصالحي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونشأت الديهي عضو المجلس، والسفير الفرنسي في القاهرة، ستيفان روماتيه، وذلك لتسليمه الترخيص الخاص بقناة «فرانس ٢٤»

يشار إلى أن المادة السادسة من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أنه « لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية، أو إدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن.. ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، للمجلس الأعلى في حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إلغاء الترخيص، أو وقف نشاط الموقع أو حجبه، في حالة عدم الحصول على ترخيص سارٍ.. ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإداري».

كما نصت المادة 70 الفقرة الثانية على « تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية التي يتم بثها من داخل مصر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة، على أن تلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصري أو الأجنبي المشار إليها الحصول على موافقة الجهات الأمنية والمختصة».