محافظ الشرقية يعقد اجتماعًا لمتابعة البت في إجراءات التصالح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة إسراع الخطى في استكمال إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بمعرفة اللجان الهندسية المشكلة بعد أن قام المخالفون بدفع قيمة الجدية لتوفيق أوضاعهم المخالفة، لافتاً إلى أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء حتى 31 مارس 2021، استقبلت عدد 247 ألف و131 طلب تصالح في مخالفات البناء العشوائي.

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء اللجان الفنية ومديري الإدارات الهندسية بكل مركز ومدينة وحي.

طالب المحافظ رؤساء اللجان الفنية بإعداد خطة عمل محددة بمدة زمنية موضح بها آلية إنهاء إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات اللازمة طبقاً للقانون، لإنهاء العمل في هذا الملف الحيوي والهام الذي توليه الدولة اهتماماً خاصاً.

كما وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع اللجان الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح المقدمة وتذليل كافة العقبات أمامها لإنهاء إجراء المعاينات اللازمة للمباني المخالفة المخالفة علي أرض الواقع ومراجعة المساحة الحقيقية مع المساحة المحددة في الرسومات الهندسية المقدمة بالملف والتأكد من استيفاء كافة اشتراطات السلامة والحماية المدنية.

أكد محافظ الشرقية أنه سيتابع بنفسه إجراءات ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً على ضرورة عقد اجتماع أسبوعي للوقوف على معدلات الإنجاز في هذا الملف وتذليل العقبات أمام عمل اللجان.

وخلال الاجتماع أبدي رؤساء اللجان الفنية استعدادهم للتعاون مع المحافظة لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة و تحقيق أعلي نسبة انجاز لمحافظة الشرقية.

حضر الإجتماع المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والعميد محمد العادلي مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية.