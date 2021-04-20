جامعة الفيوم تنظم ندوة دينية بعنوان رمضان شهر التغيير

استضافت فيها الشيخ رمضان عبد الرازق

شهد أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الثلاثاء، الندوة الدينية التي نظمتها الجامعة تحت عنوان رمضان شهر التغيير، واستضافت خلالها الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف، وإمام المركز الإسلامي بنيويورك سابقا، وذلك بحضور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

- عقد عدد من اللقاءات خلال شهر رمضان

رحب رئيس جامعة الفيوم بالدكتور رمضان عبد الرازق، في رحاب الجامعة، مشيرا إلى إن هذه الندوة بداية لعدد من اللقاءات الدينية المزمع عقدها خلال شهر رمضان الكريم، يتم خلالها استضافة عدد من القامات الدينية التي من شأنها تقديم العلم والفائدة والثقافة لطلاب جامعة الفيوم مشيدًا بمستواهم الأخلاقي والعلمي في الكثير من المجالات.

كما أبدى عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف، سعادته بوجوده في رحاب جامعة الفيوم التي باتت تحقق تطورًا وتقدمًا ملموسًا على كافة المستويات، خلال الآونة الأخيرة، وخاصة على مستوي نشر البحوث العلمية دوليا.

- شرح عدد من المفاهيم المتعلقة بصوم رمضان

قام رمضان عبد الرازق خلال الندوة الدينية مناقشة عددًا من المعاني، منها النية، وضرورة استحضار الهمة، ومعالي الأخلاق لتحقيق النجاح والتفوق، وكذلك معنى الإيمان، والاحتساب، ومجاهدة النفس، والخشوع، والرضا بالله، بالإضافة إلى الصورة السليمة للعبد الصالح.

كما تناول مفاهيم التوكل الصحيح على الله، والقضاء والقدر، ومخالفة الهوى، والإخلاص، وموانع المغفرة، وشروط التوبة، ومجاهدة المعصية، موجها الطلاب بأهمية إدارة الوقت، والصدق، والأخذ بالأسباب، مع التوكل التام على الله سبحانه وتعالى.

وأجاب فإمام المركز الإسلامي بنيويورك سابقا، على تساؤلات الطلاب من خلال حوار مفتوح معهم، وفي نهاية الندوة الدينية قام رئيس الجامعة بإهداء درع جامعة الفيوم لفضيلة الشيخ رمضان عبد الرازق تكريمًا وترحيبًا واحتفاء به.

جامعة الفيوم

جامعة الفيوم

جامعة الفيوم