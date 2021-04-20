مدير قطاع السجون : نواجه حملة تشويه متعمدة لرسم صورة مغايرة عن السجون

أكد اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أنهم يواجهون حملة تشويه متعمدة لرسم صورة مغايرة عن السجون، مؤكدًا أن ما يتردد بالخارج بشأن الآلية التي يدار بها قطاع السجون محض كذب وافتراء.

وأشار «مرزوق» في تصريحات له على هامش زيارة تفقدية نظمها قطاع السجون لأعضاء المنظمات الحقوقية والصحف المحلية والعالمية، من داخل سجن برج العرب، بلغت 28 وكالة أجنبية و4 صحف، إلى الدور الفعال الذي تقوم به السجون للمواءمة ما بين القانون والسياسة العقابية بمفهومها الحديث، لافتًا إلى الدور البارز الذي يلعبه قطاع السجون لتأهيل المساجين.

وأكد مساعد الوزير: «لدينا مسؤولية في غاية الخطورة لإعادة تأهيل وإصلاح من خرج عن القانون بالصورة التي تجعله عضوًا فاعلًا في المجتمع».

وتابع «مرزوق» أن الجميع يسعى جاهدًا إلى تقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للسجون من منطلق دور كل فرد وضابط في وزارة الداخلية لتطبيق القانون بشكل إنساني.

وأوضح أن قطاع السجون يحرص على استضافة جميع وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية والمنظمات الحقوقية لعرض كافة الحقائق بموضوعية.

تطوير منظومة السجون المصرية

ونجحت وزارة الداخلية فى إنشاء مبنى جديد وحضارى لقطاع السجون، يضم العديد من المبانى والغرف، حيث يوجد به غرفة لإدارة الأزمات وأخرى لعقد الاجتماعات، فضلاً عن أماكن للتواصل مع كافة المسئولين بالسجون على مستوى الجمهورية.

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدتها السجون

لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.