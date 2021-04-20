وكيل « زراعة الفيوم» يعلن عن أول جمعية تفعل كارت الفلاح في المحافظة

في صرف السماد بمركز طامية

أعلن الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، عن بدء تفعيل لمنظومة الحيازة الالكترونية كارت الفلاح في صرف السماد بالمحافظة، بجمعية منشأة الجمال التابعة لمركز طامية، وتم الصرف لمساحة واحد فدان بكمية 5 شكارة نترات 33، وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالعمل على الاستفادة من من المنظومة لأهميتها.

و وجه وكيل الوزارة الشكر للمهندس جمعة رشاد مدير جمعية منشأة الجمال على المجهود المبذول وسرعة التنفيذ، و تسهم المنظومة فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم الى مستحقيه، كى تعمل على توفير كارت بيانات مرفقه تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير اسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.

- تزويد الجمعية بأجهزة تابلت لتفعيل المنظومة

يذكر أن المديرية قامت بمد الجمعية من خلال تزويدها بأجهزة التابلت ونقاط البيع الـ POS، وتدريب العاملين بها على استخدام الأجهزة وصرف الأسمدة للمزارعين والفلاحين باستخدام الكارت من خلال مسؤول شركة "أي فاينانس"، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بأهمية التحويل الرقمي، وميكنة الخدمات التى تقدم للمواطنين وفي ضوء موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على إطلاق منظومة الحيازة الالكترونية "كارت الفلاح" فى محافظة الفيوم وجميع محافظات الجمهورية.

- ضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم لمستحقيه

كما أشار وكيل الوزارة الى أن المنظومة تسهم فى توفير قدر كبير من الشفافية و الحوكمة، وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم الى مستحقيه لتعمل على توفير كارت بيانات مرفقه تساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.