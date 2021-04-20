الثلاثاء 20 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا.. «محلية النواب» تناقش نقص الخدمات في أحياء الجيزة

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، غدًا الأربعاء، اجتماعين، الأول في الحادية عشر صباحًا وتبحث فيه طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة بشأن توقف شركة حسن علام عن تنفيذ أعمال رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة مع العلم أنه سبق موافقة وزارة النقل والمواصلات على تنفيذ هذه الأعمال.
 كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن آليات تعويض المواطنين في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، وتأخر صرف التعويضات، وتأثير ذلك استقرار المواطنين، فضلًا آلية التمييز بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص.

وأضاف منصور في طلب الإحاطة، أنه يدعم المشروعات القومية  التى تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والجاري إنشائها بأحياء الهرم والعمرانية، والطالبية بمحافظة الجيزة وخاصة توسعات الطريق الدائري، إلا أنه من المهم أيضًا دعم حق المواطن في السكن الملائم والآمن والصحي.

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طلب الإحاطة  المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن صرف تعويضات المواطنين أصحاب العقارات والتى تبلغ مساحتها 370 والملاصقة لتوسعات الطريق الدائري بالعمرانية بمحافظة الجيزة، حيث أنه لم يتم احتساب التعويض عن المساحة كاملة.

كما تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إجتماع آخر  في الواحدة ظهرًا لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب السيد شحاتة، بشأن صرف إعادة النظر في أسعار  أراضي أملاك الدولة الخاصة بمركز أطفيح، حيث تم تقدير سعر المتر  للمصانع بـ625 جنيها وللسكني 525جنيهًا وهذه الأسعار لا تتنتاسب مع الظروف الاقتصادية للمواطنين، فضلًا عن قيام وزارة الزراعة بربط وتقنين الأراضي التابعة لها بقرية جزيرة الكريمات التابعة لمركز أطفيح  بمحافظة الجيزة.

 

الجيزة محافظ الجيزة الطريق الدائري الادارة المحلية احمد السجيني صرف تعويضات الإدارة المحلية بمجلس النواب

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