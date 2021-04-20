محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا.. خفيف إن شاء الله

- الطاووس.. كمال الأسطورة أخد البنت للنيابة، كل ما أخشاه أن تتخذ النيابة قرارًا بحظر بقية "حلقات المسلسل".

- الكاستنج عظيم في مسلسل ولاد ناس .. والد الطفل رجب نموذج للأب (اللطخ)، الذي تشاهده في تعليقات صفحات مهذبين وجروب احتواء.. شخص ناقم على الكل ولا يعجبه العجب رغم أنه فيه العبر.

- ولاد ناس .. لحظة انفجار صبري فواز في وجه زوجته ملخص لصمت ست حلقات سابقة، والمشهد يمكن لأي زوج الاستعانة به مع بعض التعديلات للإجابة عن السؤال المتكرر في كل البيوت ( إنت عملت لي إيه من ساعة ما اتجوزتك؟)

- ولاد ناس .. أكتر أب معلم مع الأطفال هو أحمد وفيق .. الشخصية مكتوبة باحتراف شديد وأداء وفيق جعله نموذجا مثاليا يتمناه أن يكون والده

- ولاد ناس .. كل أب انهار بطريقته حسب درجة إصابة ابنه أعلاهم طبعا ماجد الكدواني.. أكثرهم صبرا وفيق .. أكثرهم أفورة محمد عز.. أكثرهم خنقة والد الطفل رجب .

- ولاد ناس.. كل تريقة الرجال على جروبات الماميز انقلبت عليهم .. بمجرد اجتماعهم في مكان واحد حتى وإن كان مستشفي مسكوا في بعض.

- النمر.. محمد رياض طلب من محمد إمام اقتحام شقة نرمين الفقي، ليعرف إذا ما كان ابنها هو الحرامي أم لا

- النمر .. ما زال ابن عنتر الحلق إحدى أكثر شخصيات رمضان قتامة .. تحس أنه بيشفط الأوكسجين من المشهد

- النمر .. حتى الآن المسلسل محافظ على إيقاعه بشكل مدهش والأحداث بلا مط ولا تطويل .

- النمر.. محمد إمام أصبح علامة مميزة لدراما الأكشن .

- هجمة مرتدة .. هشام سليم أبلغ من عز إنهاء العمل لأنه ما بقاش ينفع

- هجمة مرتدة .. الموضوع دخل في الجد والمسلسل دخل في الملفات المهمة والبداية كانت مع وكالات الأنباء الأجنبية ودورها في نشر الفوضى

- هجمة مرتدة .. سهيلة يعقوب مديرة الوكالة الأجنبية تم نقلها من العراق إلي مصر وفي العراق كانت تتعامل مع 3 أجهزة مخابرات مختلفة .. وطلبت من صحفي مسيحي يقوم بدوره الفنان محمد جمعة عمل تقرير عن اضطهاد المسيحيين في مصر مثلما فعل بتقرير سابق في جنوب السودان.

- هجمة مرتدة.. ظهور أحمد صلاح حسنى في الحلقة، وقام بتسليم مندوب المخابرات المصرية في أوروبا معلومات هامة، من بينها صور لمخزون الغاز في المنطقة التى ستكون محل منافسة عالمية .

- لعبة نيوتن .. منى زكى اتخانقت مع آدم الشرقاوى، ومحمد فراج اتدخل وحاول يطلب له الأمن.. وأساسا محمد كان بيراقب منى زكي عن طريق كاميرات المراقبة

- اللى مالوش كبير.. خالد سرحان أو رفعت الذهبى راح لقدرية زوجة سيف الخديوى وقالها إن الخديوي على علاقة بغزل وأنها عايشة معاه في مزرعته .

- اللى مالوش كبير.. .. رجالة "حسن أبو خاطر " اقتحموا عزبة الخديوى واستغلوا عدم وجوده وخطفوا غزل .. والخديوي عرف وجري عمل معاهم السليمة، ولما رجعت معاه فضلت تتكلم وتسأله عن سر اهتمامه بيها فاعترف لها بحبه .

- الاختيار 2 .. الرجالة اقتحموا كرداسة علشان ينضفوها في الوقت اللي كان رجالتهم عايزه تعلن كرداسة أول ولاية إسلامية .

- الاختيار 2 .. مشهد سحب مكي وكريم للإرهابيين تحت دراعاتهم تحس أنهم واخدين فيها فرقة

- والله ما حد هيضيع البلد دي غير جروبات الماميز ( كريم عبد العزيز – الاختيار 2 )

-الاختيار 2.. ربنا يرحم اللواء نبيل فراج والمقدم محمد مبروك