«الكاثوليكية» تصنع الميرون دون حضور شعب غدًا

البابا يضع الخميرة يوم شم النسيم..

تبدأ الكنيسة القبطية الكاثوليكية، غدا الأربعاء، إتمامها لطقس عمل زيت الميرون المُقدس، وهو أقدس زيوت الكنيسة والذي يُستخدم في معمودية الأفراد و تدشين الكنائس، على مدار اليوم وغدًا، بكاتدرائية القديس لاون الكبير، للأقباط الكاثوليك، بحي المعادي، بمحافظة القاهرة، وذلك برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، وحضور عدد كبير من مطارنة الكنيسة.

يشارك في إتمام طقوس الزيت الأقدس بين زيوت الكنيسة، لفيف رفيع المستوى من رعاة الكنيسة مثل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والانبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف، والأنبا كيرلس أبوالخير مطران سوهاج الشرفي، والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط، والأنبا توما حبيب مطران سوهاج، والأنبا بشارة جودة مطران أبوقرقاص، والأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية ومدن القناة، والأنبا بطرس فيهم مطران المنيا الشرفي، والأنبا باسيليوس فوزي مطران المنيا، والأنبا مكاريوس توفيق مطران الإسماعيلية الشرفي، والأنبا عمانوئيل عياد مطران الأقصر وأسوان ومدن طيبة، والأنبا أنطونيوس عزيز المطران الشرفي لإيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف.

وفي السياق ذاته، يتمم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طقس إضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك يوم الاثنين الموافق احتفالات شم النسيم.

الصوم الكبير

وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

كما يُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الكاثوليكية، عقب انتهاء صومها الأربعيني، أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام"، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد.