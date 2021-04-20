«صحة البحرالاحمر»: لدينا مخزون كاف من الاكسجين داخل مستشفيات العزل

قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحرالاحمر، إن المستشفيات والإدارات الصحية تعمل بدرجة الاستعداد القصوى، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الفرق الطبية تقوم بواجباتها علي أكمل وجه لتقديم خدمة مميزة لمصابى كورونا بأقسام العزل والعنايات المركزة بمستشفيات المحافظة.



وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن المديرية شكلت غرفة عمليات مركزية تحت بإشراف خاص منه، الي جانب فتح خطًا ساخنًا مع جميعمستشفيات ومدن المحافظة، لتنفيذ خطة وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا الي أنه تم التنبيه على جميع الفرق الطبية باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين، والدعم النفسي لهم، مؤكدًا أنه يوجد مخزونكافي من المستلزمات الطبية والاكسجين اللازم وأنه هناك احتياطي كافِ من الاكسجين ولا يوجد نقص في أي مستشفي بالمحافظة.



مدير مستشفي الغردقة العام: علاج طبيعي داخل العزل

من جانبه، أكد الدكتور جمال مغربي مدير مستشفي الغردقة العام لـ"الدستور"، أن المستشفي تقدم كافة خدماتها للمواطنين من خلالالطوارئ وتقديم الاشعة والكشوفات اللازمه لهم، الي جانب توفير اطقم طبية لمرضي العزل من مصابي كورونا بالمستشفي، مشيرًا الي أن الفرق الطبية من أطباء وأطقم تمريض وعمال وفنيين يقدمون قصاري جهدهم لتوفير الرعاية الكاملة للمرضي.



وأضاف أنه يتم توفير خدمات علاج طبيعي لمرضي كورونا داخل العزل من خلال أخصائو العلاج الطبيعي، برئاسة دكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات والعلاج الطبيعي، الخدمة الطبية وجلسات العلاج الطبيعي للمرضي بأقسام العزل وجميع المرضى بالعناية المركزة في المستشفي، وذلك ضمن بروتوكول العلاج المحدد للمرضى، وفقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وتكليفات الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، لتحسين أداء الجهازين التنفسي والعضلي للمرضي.