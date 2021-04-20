الخميس.. أحمد العوضي ضيف حوار أونلاين على إذاعة الشرق الأوسط

يستضيف الإعلامي شريف الليثي، الخميس، الفنان أحمد العوضي في حلقة من برنامجه الإذاعي "حوار أونلاين" عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط.

يكشف العوضي أسرار وكواليس جديدة حول علاقته بالسوشيال ميديا، ومدى اهتمامه بالتواصل مع متابعيه، ورأيه في أهم نجوم الدراما والسينما المصرية.

تدور فكرة البرنامج في إطار كوميدي خفيف عن مواقف خاصة بالسوشيال ميديا للنجوم وكواليس حساباتهم عبر وسائل التواصل، حيث استضاف مقدم البرنامج نخبة من النجوم خلال الحلقات الماضية منهم أحمد فتحي وهالة فاخر وآيتن عامر وخالد علي.

ويذاع البرنامج في الخامسة وعشر دقائق يوميًا وقبل الإفطار ويعاد في العاشرة من صباح اليوم التالي.

ويشارك أحمد العوضي في السباق الرمضاني بمسلسل “اللي مالوش كبير” أمام النجمة ياسمين عبد العزيز، وهو المسلسل الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرض أولى حلقاته حيث يقدم العوضي دورًا مختلفًا وجديدًا لم يقدمه من قبل في الدراما التليفزيونية.

وشهدت الحلقة السابعة من "اللى مالوش كبير" حيرة وغيرة "قدرية" دينا فؤاد على زوجها "سيف الخديوى" بعد أن أخبرها "الدهبى" أن هناك امرأة أخرى فى حياته ويأويها فى مزرعته، كما شهدت الحلقة إحباط "الخديوى" محاولة خطف "غزل" ياسمسن عبد العزيز، وتمكن من إعادتها الى المزرعة مرة أخرى، واعترف لها بحبه، بينما ثار "عابد تيمور" خالد الصاوى زوج "غزل" على "الدهبى" خالد سرحان بعد فشله فى خطف "غزل".

"اللى مالوش كبير" بطولة النجوم ياسمين عبد العزيز ودينا فؤاد وأحمد العوضى وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومدير تصوير أحمد زيتون.