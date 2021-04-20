ابتكارات رمضانية.. زوجان يقدمان طريقة لصنع مسجد من الورق المقوى

يدور رمضان حول تخصيص وقت للصلاة والأحباء، وقد وجدت عائلة واحدة طريقة للجمع بين الاثنين بطريقة إبداعية و جذابة بشكل خاص، في عام 2017 أطلق الزوجان رضوانة إسماعيل وزوجها أحمد شركة ألعاب وديكور مستوحاة من ابنهما جبريل، وتتخصص الشركة الصغيرة التي تديرها عائلة، والتي يقع مقرها حاليًا في الصين في الألعاب المصنوعة يدويًا والحرف اليدوية والديكور المتأثر بالمساجد.

بدأ كل شيء بفكرة مسرحية أو مسجد، عندما كانت الأسرة تعيش في ماليزيا، حيث يحب الأطفال غموض وعجائب الحصون والأوكار والقلاع وبيوت الشجرة، لذلك فقد ألهمهم دمج هذا الشعور بالمرح مع الثقافة الإسلامية، وشرعت رضوانة في صنع ألعاب ومجموعات حرفية ذات نهايات مفتوحة، مما يتيح للعائلة قضاء الوقت في تجميعها معًا.

يفتخر الزوجان بأن معظم الألعاب والحرف مصنوعة من الورق المقوى القابل للتحلل الحيوي أو الخشب أو الورق المعاد تدويره، وبالتالي فهي عناصر مستدامة.

ووفقا لموقع ذا ناشونال تقول رضوانة: "مع إغلاق المساجد حول العالم في عام 2020 بسبب الوباء، كانت هناك زيادة ملحوظة في الاهتمام بالمساجد المنزلية، وبدأ الناس في البحث عن طرق لبناء منطقة صلاة خاصة في المنزل.

مسجد من الورق المقوى

اجمع أي صناديق كرتونية لديك في المنزل، وكلما كان العدد كبيرا، كان ذلك أفضل.

ضع جانبًا جزأين كبيرين من الورق المقوى للجدران الجانبية، يمكن أن تحتوي على نوافذ مقوسة مقطوعة لإضفاء لمسة خاصة، ارسم النوافذ باستخدام قلم ثم قصها باستخدام سكين حاد.

يتطلب الجدار الأمامي مدخلًا، وعادة ما يكون القوس التقليدي الجميل فكرة رائعة للجبهة.

قم بتوصيل الجدران الجانبية والجدران الأمامية بشرائط من الورق المقوى، هذه يمكن أن تكون بمثابة مفصلات، يجب أن يبلغ طول الشرائط حوالي 15 سم وعرضها 6 سم، واستخدم مسدس الغراء لإلصاق الشرائط بالمفاصل الزاوية لجدران الكرتون.

اضغط لأسفل للتأكد من أن أشرطة الربط ملتصقة ومتينة.

قف قاعدة المسجد الآن بعد أن تم توصيل الجدران.

الآن بعد أن أصبح لدينا الهيكل، تحتاج إلى إضافة الأشياء الرئيسية مثل القبة والمآذن.

قطع أنماط القبة والمئذنة والصمغ على القاعدة.

يمكن رسم المسجد الخاص بك أو تزيينه بأنماط حرفية أو تركه بسيطًا مع الأضواء.

أخيرًا، أضف سجادة ووسائد لللمسات الأخيرة.

إعداد القماش:

اصنع هيكلًا مكعبًا باستخدام أنابيب PVC أو عوارض خشبية، سيعتمد الحجم على المساحة المتاحة لك.

ثنى الهيكل بقطعة قماش، وركز على إنشاء مدخل جذاب.

اقطع القباب والمآذن من القماش واربطها بأعلى الهيكل.

استكمل باستخدام الأضواء والسجادة والوسائد والفوانيس لخلق أجواء هادئة.