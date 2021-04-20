محافظ الشرقية يُتابع معدلات تنفيذ إنشاء مستشفى كفر صقر المركزي

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى كفر صقر المركزي بتكلفة 100 مليون جنيه، مؤكداً على أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة المواطنين وتسعي إلى لتحسين منظومة الصحة والرعاية الطبية المقدمة لهم .

وأشار المحافظ إلي أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفيراحتياجات المستشفيات من الأجهزة والمستلزمات الطبية ايماناً بحق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة، مشدداً علي وكيل وزارة الصحة بالمتابعة المستمرة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بالمستشفى بالالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه جاري إنشاء مستشفى كفر صقر المركزي بتكلفه مالية 100 مليون جنيه والتي تضم مبنيين، مبني رئيسي مكون من دور أرضي و 5 طوابق ومبني خدمات مكون من دور أرضي و 3 طوابق , حيث وصلت نسبه تنفيذ الأعمال الإنشائية بها إلى 95 ٪ و جاري استكمال الأعمال الخاصة بالحماية المدنية , و ذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالخدمات الصحية و العلاجية المقدمة للمواطنين.

كان الدكتور ممدوح غراب، قد تابع سب تنفيذ أعمال الرصف الجارية بطريق ميدان الشهيد أحمد المنسي والممتد حتى مزلقان الإكيابي بالاتجاهين بعرض ١٢مترا وطول ٥٠٠م و كذلك الطريق من نهاية الطريق الدائري وصولاً إلى ميدان الشهيد أحمد المنسي بعرض ١٢ م و طول ٥٠٠م)، و ذلك لإسراع وتيره العمل و الانتهاء من أعمال الرصف و رفع كفاءة الطرق لتهيئتها أمام حركة السيارات و عبور المواطنين.