الثلاثاء 20 أبريل 2021
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محمد العسيري

محافظات

للكشف على صحة التراخيص والإشغالات

حملة للتفتيش على المحال غير المرخصة في غرب المنصورة

رئيس حى غرب المنصورة
رئيس حى غرب المنصورة خلال حملة

قاد المحاسب محمد عبد الباقي،  رئيس حي غرب المنصورة، اليوم الثلاثاء، حملة انضباطية موسعة على المحال التجارية  للتأكد من التراخيص الخاصة بها، و رافقه خلال الحملة مسؤولي تراخيص المحالّ بحي غرب، والتي استهدفت المحال التجارية بمنطقة شارع الجمهورية، للكشف على صحة التراخيص والإشغالات التي أصدرتها الوحدة للمحلات بمزاولة الأنشطة.
 

-  تكثيف الحملات التفتيشية على المحالّ التجارية

 

وأكد رئيس حي غرب المنصورة،  تكثيف الحملات التفتيشية على المحالّ التجارية، للتأكيد على الالتزام بالاشتراطات والتراخيص الصادرة من الوحدة المحلية والإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لأي محاولة لعدم تنفيذ القانون

كما شدد "عبد الباقي" على تكثيف العمل الميداني وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد المخالفات والتعامل معها على الفور وتطبيق القانون، مؤكداً على العمل بروح الفريق الواحد من أجل ظهور المدينة بمظهر يليق بتراثها وتاريخها العريقة.
 


 - رفع تراكمات الأتربة بمنطقة شارع الجلاء والجمهورية
 

 


وفي ذات السياق تابع رئيس حي غرب المنصورة، ما يتم من أعمال رفع كفاءة النظافة بنطاق الحي، والتي تتم تحت إشراف مباشر من نائبي رئيس حى غرب المنصورة  كريمة صديق عبد الغفار، ومحمد أنور، وأكرم السقا مدير الورشة الصناعية، وشملت حملة النظافة كنس ورفع الأتربة المتواجدة على جانبي الطريق والجزيرة الوسطى بشارع الجمهورية، ومنطقة شارع الجلاء ابتداء من محيط ميدان مشعل وصولا لمسجد القاضي.

و شدد رئيس الحي على تكثيف حملات النظافة، بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحي، حرصا على توفير بيئة نظيفين صحية وأمنه للمواطنين، مشيرا إلى أن أعمال الخطة المتعلقة بالنظافة يتم تنفيذها يوميا على ثلاث فترات صباحية ومسائية وليلية للنهوض بالمظهر الحضاري للحي.

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المنصورة حى غرب المنصورة رئيس حى غرب حملة تفتيشية المحلات أعمال النظافة

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