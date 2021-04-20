انطلاق فعاليات السهرات المهنية الرمضانية بجامعة المنصورة

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انطلقت فعاليات السهرات المهنية الرمضانية الموسم الثاني، أمس، و التي ينظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنصورة، بدعم اتحاد الطلاب والفرق الطلابية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

و تقام فعاليات السهرات المهنية الرمضانية بشكل أونلاين كملتقي لخبراء سوق العمل ورواد الأعمال، لنقل خبراتهم المهنية لمنتسبي جامعة المنصورة، وتسليط الضوء علي مهارات سوق العمل المطلوبة وفرص التدريب والتوظيف المتاحة.

- تفاصيل السهرات الرمضانية

وأوضح رئيس الجامعة، أن السهرات تتضمن الحديث عن الموضوعات الحيوية المرتبطة بالتحول الرقمي علي صعيد التوظيف، والعمل الحر، وريادة الأعمال، والابتكار، و التطوير الفعال للعاملين بقطاع التدريس والقطاع الرياضي، و تطوير مهارات خدمة العملاء والدعاية الطبية، كما تتطرق للتعريف بكيفية الحصول علي المنح الدراسية.

بدأت أولي السهرات المهنية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، بحضور المهندس عمرو المصري، مدير قطاع التعليم مايكروسوفت مصر، و دكتور أسامة ابوالنصر، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بالمركز الرئيسي بجامعة المنصورة، الدكتور وائل أنور، نائب مدير المركز والسادة فريق عمل المركز.

- استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي

و تناولت السهرة المهنية الحديث عن ثلاثة موضوعات، تطرقت المهندسة سولانج جرجور، مدير نجاح العملاء ، للحديث عن استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي بتطبيقات Office365. وتناول المهندس سميح عجروش، مدير مهارات الاستعداد للمستقبل، الحديث عن مبادرة سفير التكنولوجيا للتأهيل والتدريب، واستعرض المهندس عبيد عاطف، أخصائي حلول التعليم لمجموعة الشرق الأوسط، كيفية بناء تطبيقات بدون إستخدام لغة برمجة بإستخدام Microsoft Power Platform.