باكستان نؤكد ضرورة تيسير السفر مع الإمارات

أكد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، خلال اجتماع عقده مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ضرورة إزالة العقبات التي تعرقل السفر بين البلدين، حسبما أوردت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم /الثلاثاء/.

وكرر الطرفان رغبتهما في تعزيز العلاقات بين باكستان والإمارات، كما استعرضا جميع جوانب العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات مختلفة بينها التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والسياحة والقوى العاملة، حسبما أوردت صحيفة (دون) الباكستانية.

وجاءت هذه التصريحات بعدما أثار قريشي مسألة القيود المفروضة على التأشيرات للباكستانيين خلال اجتماعه مع وزير التسامح والتعايش الإماراتي، الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وأحمد بن علي الصايغ وزير دولة الإمارات للشئون الخارجية.

وفي نوفمبر من العام الماضي، حظرت الإمارات تأشيرات العمل للمواطنين الباكستانيين، ورغم أنه تم فرض الحظر إلى جانب فرض قيود مماثلة على عدد من الدول المسلمة، تأثرت باكستان بشكل خاص نظرًا لاعتمادها على التحويلات المالية من الإمارات بشكل كبير.

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتنمية وتطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، خاصة التجارية والصحية والاقتصادية.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما بأبوظبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية - التعاون بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19" إضافة إلى سبل تعزيز العمل الدولي الجماعي لمعالجة آثار الجائحة وضمان توفير اللقاحات إلى كافة الدول، بالإضافة إلى مشاركة باكستان بمعرض إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الإمارات ويفتتح أعماله شهر أكتوبر المقبل.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي عمق العلاقات مع باكستان والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل المشترك والثقة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى الحرص على تنمية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة بما يخدم مصالحهما المشتركة.

يشار إلى أن وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلت عن مسؤولين حكوميين أن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بدأ السبت الماضي زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة تستمر لأيام ليلتقي بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وشخصيات أخرى من الإمارات

وعلى صعيد آخر، التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وأوضحت الوزارة - في بيان، نشرته وكالة أنباء الإمارات/وام/ أمس الإثنين : أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية الإماراتية الهندية وجوانب التعاون والشراكة بين البلدين في عدة مجالات ومنها التجارية والصحية.

واستعرض الجانبان جهود البلدين في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19" وسبل تضافر الجهود العالمية من أجل ضمان توفير اللقاحات إلى كافة الدول.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة بين الإمارات و الهند والحرص المستمر على تنميتها وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الهندية تسهم في خلق المزيد من فرص التطور في العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات.. مشيدا بالتعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد - 19".