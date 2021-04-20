الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة بقيمة 100 مليون يورو لدعم حملات التطعيم ضد كورونا في إفريقيا

يزور المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش، اليوم المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) في أديس أبابا، بغرض البدء في تنفيذ مبادرة الاتحاد الأوروبي الإنسانية الجديدة بقيمة 100 مليون يورو لدعم حملات التطعيم ضد فيروس كورونا في أفريقيا.

وذكرت المفوضية - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه وفقا لما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في اجتماع مجموعة السبع في فبراير 2021 ، فإن هذه المبادرة البالغة قيمتها 100 مليون يورو هي جزء من جهود المفوضية الأوروبية لضمان الوصول المنصف والعادل إلى لقاحات آمنة وفعالة للجميع. فمن خلال توحيد الجهود مع المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض وشركاء دوليين آخرين، تهدف المفوضية الأوروبية إلى دعم توفير لقاحات كورونا في أفريقيا بشكل آمن وسريع.

الأمراض في إفريقيا

وفي السياق، صرح المفوض الأوروبي لينارتشيتش، بعد لقائه مع رئيس مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا ، جون نكينجاسونج بالقول: "يسعدني أن أعلن اليوم بدء فصل جديد في شراكة الاتحاد الأوروبي مع المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، سيساعد هذا التمويل الإضافي من الاتحاد الأوروبي، لدعم إطلاق حملات التطعيم ضد جائحة كورونا في أفريقيا، على ضمان عدم تخلف أحد عن الركب، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من الأزمات الإنسانية التي يصعب الوصول إليها. وإنني أتطلع إلى تعاون أوثق مع مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا في المستقبل، لتعزيزاستعدادنا الفعال للاستجابة معًا لتحديات الغد".

ومن المقرر أن تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا، بعدين تكميليين لحملات التطعيم في أفريقيا، البعد الأول يقدر بقيمة 25 مليون يورو ويهدف إلى إلى دعم إطلاق حملة التطعيم في الدول الإفريقية.

وسيشمل ذلك دعم بناء قدرات السلطات الصحية الوطنية والعاملين في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى دعم إدارة المعلومات ومنصة التنسيق بشأن التطعيم.

أما المسار الثاني للتمويل والبالغ 65 مليون يورو فهو يهدف إلى دعم إطلاق حملات التطعيم في أوضاع إنسانية محددة ، لا سيما في مناطق النزاع والمناطق التي يصعب الوصول إليها، والتي يتم تنفيذها من خلال أنشطة خاصة بالاحتياجات، بالتعاون الوثيق مع مختلف الشركاء الإنسانيين للاتحاد الأوروبي، وهناك احتياطي إضافي قدره 10 ملايين يورو يتم تخصيصه لأي مسارين حسب الحاجة.

يشار إلى أنه في فبراير 2021، أعلنت رئيس المفوضية فون دير لاين أنه سيتم تقديم 100 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لدعم بدء حملات التطعيم في أفريقيا بالتعاون مع مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا، والذي يعد وكالة صحة عامة تابعة للاتحاد الاتحاد الافريقي لدعم مبادرات الصحة. وسيتم تعبئة هذا المبلغ كجزء من احتياطي التضامن ومساعدات الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا المبلغ على رأس التمويل الذي تم حشده بالفعل من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه كجزء من نهج "فريق أوروبا" Team Europe.