البورصة تواصل الصعود فى ختام التعاملات.. والسوقى يربح 22 مليار جنيه

للجلسة الثالثة علي التوالى

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعاتها لدى ختام معاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية على أغلبية أسهم السوق، من قبل المتعاملين العرب والأجانب.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 23.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 652.159 مليار جنيه، مدفوعة ببدء تداول حق اكتتاب شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 1.71%، ليغلق عند مستوى 10620 نقطة، وصعد مؤشر "إى جى إكس 50" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2016 نقطة، وقفز مؤشر "إى جى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 12913 نقطة، وزاد مؤشر "إى جى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 4123 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة، وصعد مؤشر "إى جى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 2887 نقطة.

كانت مؤشرات البورصة المصرية، قد استهلت معاملات اليوم الثلاثاء ، على صعود جماعي ، مدعومة بعمليات شراء واضحة على أسهم السوق المختلفة .

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 0.25% ، ليصل إلى مستوى 10467 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إى جى إكس 50" بنسبة 1.45% ، ليصل إلى مستوى 1999 نقطة، في الوقت الذى قفز فيه مؤشر "إى جى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ، ليصل إلى مستوى 12782 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع مؤشر "إى جى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34%، ليصل إلى مستوى 4066 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% ، ليصل إلى مستوى 1938 نقطة، وصعد مؤشر "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.99%، ليصل إلى مستوى 2856 نقطة.

في سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسب الصعود والهبوط المحددة والبالغة 5% صعوداً أو هبوطاً مع مستهل تعاملات جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهي شركات ، المصرية لتطوير صناعة البناء، أوراسكوم المالية القابضة، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، حق الاكتتاب لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو.