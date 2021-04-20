إجراءات الحصول على تأشيرة دخول لمصر للعمالة المنزلية بالكويت

ترصد «الدستور» كل ما يخص إجراءات الحصول على تأشيرة دخول لمصر للعمالة المنزلية، وذلك للمصريين المقيمين في الكويت، وفقًا لما نشرته القنصلية المصرية بالكويت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وهي كالتالي:

إجراءات الحصول على تأشيرة دخول لمصر للعمالة المنزلية

-يشترط الحضور الشخصي لكافة أطراف إجراءات الحصول على تأشيرة دخول لمصر (الخادمة والكفيل والمرافق"الزوجة أو الأبناء الأكثر من 18 عاماً").

-أصل جواز سفر الخادم صالحاً لمدة أكثر من ستة أشهر.

-صورة الإقامة للخادم صالحة لمدة أكثر من ستة أشهر.

-عدد (2) صورة شخصية حديثة للخادم 4×6 ذات خلفية بيضاء بدون إطار.

-صورة جواز السفر والإقامة والبطاقة المدنية لكفيل الخادم (صلاحية الجواز والإقامة أكثر من 6 أشهر).

-صورة جواز سفر وصفحة الإقامة الخاصة بـ (بمرافق) الخادم على أن تكون مدة صلاحية جواز السفر والإقامة للمرافق أكثر من 6 أشهر (وألا يقل سن المرافق عن 18 عاماً).

-استيفاء نموذج الإقرار والتعهد بمعرفة (مرافق الخادم).

-استيفاء نموذج التوكيل (إذا كان مرافق الخادم ليس الكفيل "الزوجة أو الأبناء الأكثر من 18 عاماً + شهادة الميلاد").

-يتم تسليم التأشيرات بعد 5 أيام عمل إعتباراً من اليوم التالي لاستلام الأوراق قابلة للزيادة.

تطبيق كلم مصر للمصريين بالخارج



أكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.



ويحتوي التطبيق لأول مرة على خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات المصرية باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يتيح لمستخدميه سهولة الوصول إلى السفارة أو القنصلية المصرية داخل الدولة التي يتواجدون بها، فضلًا عن عدد من النوافذ تساعد المستخدم على التواصل السلس مع الوزارات والهيئات المعنية، كروابط دليل وزارة الصحة ودليل الإسكان للمصريين بالخارج ودليل خدمات قطاع الأحوال المدنية ودليل وزارة الدفاع للتجنيد، وكذلك مجال التعليم العالي، والخدمات المقدمة للطلبة المصريين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كما يمكن لمستخدمي التطبيق التواصل مع وزارة الهجرة وإرسال الشكاوى والاستفسارات عن طريق رسالة نصية أو من خلال قسم "اتصل بنا"، والذي يتضمن كل أرقام الهواتف وروابط المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة.