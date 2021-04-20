الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصدر: الاستثمارات والعمالة المصرية في ليبيا ضمن مستهدفات زيارة مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كشف مصدر حكومي عن أن ملفي الاستثمارات والعمالة المصرية في ليبيا، ضمن الملفات المستهدف تناولها بزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومعه 11 وزيرا لدولة ليبيا الشقيقة اليوم.

وثال المصدر، إن الزيارة جاءت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المرتقب أن يقدم فريق الحكومة المصرية تقرير مفصلا للرئيس بما جرى في الزيارة والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، عقب إنهاء الزيارة المرتقبة اليوم الثلاثاء.

وكان غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة الدوليّ، متوجها إلى العاصمة الليبية طرابلس، على رأس وفد يضم 11 وزيرا.

وشمل الوفد كل من وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، والمستثمرين.

ومن المنتظر أن يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الزيارة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام والتعاون المشترك بين البلدين.

الحكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي العمالة المصرية حكومة الوحدة الوطنية الليبية

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