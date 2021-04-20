مصرع وإصابة 4 بحريق دير راهبات في حارة الروم بالدرب الأحمر

تباشر نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في مصرع عاملين وإصابة اثنين آخرين في حريق داخل مبنى ملحق بدير الأمير تادرس الشطبي للراهبات بحارة الروم بمنطقة الدرب الأحمر، نتيجة لتسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز ووقوع حريق.

وقررت النيابة ندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق وحصر الخسائر والتلفيات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الضحايا والاستعلام عن صحة المصابين.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق، وأخطر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بوقوع حريق داخل مبنى تابع لدير الأمير تادرس بالدرب الأحمر.

على الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بانتقال سيارات الإطفاء، وتبين من خلال الفحص نشوب حريق في مبنى مخصص لسكن عمال الدير، نتج عن انفجار أنبوبة بوتاجاز، وأسفر عنه وفاة اثنين من العمال وإصابة اثنين آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ونشرت إدارة الحماية المدنية إرشادات توعية للمواطنين لمقاومة خطر حرائق الشقق السكنية، والتى ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أى شقة.

ومن تلك القواعد يقوم الأطفال بإبلاغ أقرب الجيران، تعليم الطفل الاتصال بقسم الإطفاء بمفرده على رقم 180، يجب أن يعرف الأطفال ويكون بإمكانهم تحديد عنوانهم ولقبهم، علم الطفل أنه في حالة نشوب حريق لا يمكنك الاختباء أسفل الأسرة والتربيزات، لن يتمكن رجال الإطفاء القادمين من العثور عليك بسرعة في حالة الاختباء، إذا كانت هناك مثل هذه الفرصة، فاهرب من المنزل إلى الشارع، يجب الخروج من الشقة سيراً على الأقدام، لا تستخدم المصعد يكون تعطل المصعد أثناء انقطاع التيار الكهربائي، مع وجود كمية كبيرة من الدخان ، من الضروري إغلاق الفم والأنف بأي قطعة قماش مبللة (منشفة ، ملابس)، علم الطفل الاستلقاء على الأرض والزحف إلى المخرج من الغرفة، لا تفتح النوافذ والنوافذ - الهواء النقي سيزيد من الاحتراق.