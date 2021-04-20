الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«العدل» تتابع تعقيم المحاكم ووضع إعلانات إرشادية للمواطنين

تعقيم محكمة سوهاج
تعقيم محكمة سوهاج

شهدت محاكم سوهاج خلال الأيام الماضية تعقيم وتطهير واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، تنفيذا لتعليمات وزارة العدل برئاسة المستشار عمرمروان، باستمرار أعمال التطهير بصفة دورية.

وشددت الوزارة علي المحاكم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الضرورية من إلزام الموظفيين والمترددين،  بضرورة إرتداء الكمامة الطبية والحفاظ علي مسافة أمنة ومنع التزاحم والتجمع داخل المبني.

وتضمنت الإجراءات وﺿﻊ ﻣﻠﺼﻘﺎت إﻋﻼﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ والجهات التابعة، ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴة، مع متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة تلك المقار وفقًا للإرشادات الصادرة من وزارة الصحة، من خلال وضع لافتة أمام كل قاعة من قاعات المحكمة مبين بها العدد المسموح له بالدخول.

كما علمت الوزارة على المتابعة المستمرة للتعقيم والتطهيا، وتشكيل فرق للمتابعة الدورية المستمرة والتنسيق مع مديريات الصحة على مستوى الجمهورية لتطهير مقار العمل،وتنظيم الدخول إلى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ والجهات التابعة لوزارة العدل، فضلا عن تحديد العدد المناسب لدخول قاعات الجلسات بالمحاكم في ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها والمسافات الآمنة التي يجب تركها للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وتضمنت القواعد الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وأخر داخل مقار العمل لكافة الخدمات التي يتم تقديمها، والتزام المتعاملين والمترددين على وزارة العدل والجهات التابعة لها والمحاكم وكذلك الموظفين باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بشأن الوقاية من انتشار الفيروس ووجوب ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بتلك المقار، وقصر الدخول إلى مقار العمل على ذوي الصفة وبعد تقديم ما يثبت ذلك، كما تم تقسيم الجلسات على فترتين وتقسيم رول الجلسة بالتبعية للحد من الازدحام داخل قاعات المحاكم.


وارسلت الوزارة إلي المحاكم دليلا إرشاديا ، يتضمن معلومات عامة بشأن الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، لتمكين القضاة والعاملين بالديوان العام والمحاكم والجهات التابعة من الاستمرارية الآمنة للعمل خلال الجائحة، مع الحفاظ على أدنى حد ممكن من مخاطر انتقال العدوى داخل بيئة العمل.
 

وزارة العدل فيروس كورونا الإجراءات الوقائية تعقيم ارتداء الكمامة قاعات الجلسات

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