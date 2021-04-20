مطالب بإنشاء مصانع لاستغلال الإنتاج الزراعي في الصعيد وتوفير فرص عمل

"مستثمرو أسيوط": تطالب بتدريب الشباب على إنشاء مشروعات صناعية

أكد المهندس على حمزة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، ان الزراعة موجودة بكثافة كبيرة في منطقة الصعيد سواء كانت خضروات أو فاكهة لافتًا إلى أنه يجب استغلالها، مطالبًا بوجود مصانع بجانب تلك الأراضي، لتحويل المنتج الزراعي إلى صناعي، وذلك لتعظيم القيمة المضافة والموارد المتاحة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لأبناء الصعيد.

وأضاف حمزة لــ"الدستور"، أنه يوجد عدد من المصانع المغلقة في محافظات الصعيد، مطالبا بحل مشاكل المصانع المغلقة أوفر من تدشين مصانع جديدة، مؤكدًا أن سبب مشاكل المصانع المغلقة هو التعثر المادي، وبناء المصانع دون دراسة جدوى، مشيراً إلى أن مصر لديها مبادرات لحل أزمة المصانع المغلقة.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، انه يجب توجيه الشباب الي إستغلال الموارد الطبيعية والبشرية لدى كل محافظة والقيام بتدريب الشباب على كيفية إنشاء مشروعات صناعية تتماشى مع تلك الموارد.

وأشار حمزة إلى أن اتجاه فكر الشاب حديثي التخرج في الصعيد اختلف تمامًا عن الماضي، فكان الأول يتجه الي العمل بالوظائف الحكومية أو الهجرة إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، إنما الآن أصبح يبحث على إقامة مشروع خاص به والاستفادة من المبادرات التي تقدمها الدولة.

الجدير بالذكر أن خريطة الصعيد تغيرت تمامًا إلى الأفضل فعلي سبيل المثال تم تطوير ميناء سفاجا والتوسع في الطرق، إنشاء محطات الكهرباء بالصعيد، ومشروع طريق أسيوط الذي يربط أسيوط بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى عبر هضبة أسيوط، والذي يهدف إلى تنمية الصعيد وخلق شرايين تنمية المدن الجديدة بالمحافظات، ولم يقتصر دور الحكومة على الصناعة و تدشين المشروعات القومية فقط فكان للمراة الصعيدية نصيب من نماذج الأمل والتطوير فتم إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل بالصعيد، بسعة 386 سريرًا، وهو بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه المرأة الصعيدية.