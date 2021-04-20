انطلاق برنامج «حماة الوطن» التدريبي لإعداد وتأهيل كوادر المحليات

أكد اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، انطلاق أولى فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد وتأهيل الكوادر الشبابية بأمانة القليوبية لانتخابات المجالس المحلية، في إطار توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب والفريق أسامة الجندي، النائب الأول لرئيس الحزب بإعداد خطة تثقيف وتدريب الكوادر الشبابية بحيث يكون لديهم المهارة والكفاءة في المشاركة في العمل العام وخدمة المجتمع في المحليات.

وقال الدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم، إن البرنامج التدريبى حاضر فيه نخبة من المدربين المميزين، مشيرا الى ان حزب حماة الوطن يٌولي اهتماماً كبيرا بتدريب الشباب في مقتبل حياتهم السياسية، بهدف إدماجهم في الشأن العام وتعريفهم بمبادئ الإدارة المحلية.



من جهته، أشار الدكتور أحمد يوسف، أمين الحزب بمحافظة القليوبية، إلى أن الدورات التدريبية تأتى من منطلق أن التأهيل معيار أساسي لاختيار قيادات المحليات، مضيفا أن التدريب لا يقتصر على الدورات النظرية فقط، وإنما يشمل تدريبات عملية أيضا من أجل رفع كفاءة المتدربين وايصالهم للاستفادة القصوى.

أضاف أمين حزب حماة الوطن بالقليوبية، أن الدورات التدريبية تستمر حتى 24 أبريل الجارى وتتضمن محاضرات عن "حل المشكلات والعمل الجماعي والمشاركة وتقدير الاحتياجات المحلية والتفاوض ولغة الحوار وإدارة الاجتماعات"، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا حيث تم تنفيذ البرنامج من خلال تطبيق زووم بجانب اللقاءات المباشرة.



وأوضح اللواء عبد العليم بركة، أمين مساعد الحزب بالقليوبية وأمين التنظيم، أنه قد شارك بالبرنامج التدريبي أكثر من 100 عضو من شباب الحزب عبر تقنية "زووم"، وأكثر من 30 عضو حضروا التدريب بمقر حزب حماة الوطن، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، ويتلقى المشاركون 20 ساعة تدريبية على مدار 6 أيام متتالية.

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