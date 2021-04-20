لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم إدارتي المعاش والعلاج بنقابة المحامين

لليوم الثالث على التوالي، استكملت نقابة المحامين حملة التطهير والتعقيم الموسعة التي انطلقت أمس الأول وبدأت بمقر النقابة العامة ثم النادي النهري للمحامين بالمعادي من خلال فريق من الفنيين المتخصصين من وزارة الصحة، حيث طالت عمليات التطهير والتعقيم اليوم إدارتي المعاش والعلاج الكائن مقرهما بحي المعادي.

تأتي حملة التطهير والتعقين فى إطار الحفاظ على سلامة السادة المحامين، والموظفين والعاملين بإدارات النقابة العامة المختلفة والمترددين عليها من الجمهور، في ظل المجهودات المبذولة للوقاية من فيروس كورونا، تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال.

وأوضح الأمين العام، أن هذه العمليات التي تجري على قدم وساق تهدف إلى مواجهة فيروس كورونا؛ وذلك عقب اكتشاف إصابات بين عدد من الموظفين. وأشار إلى أن الحملة مستمرة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع، وقد تم التأكيد على عمال النقابة بضرورة الاستمرار في تطهير وتعقيم الغرف يوميًا بالمطهرات والمنظفات وفقا لتوصيات وزارة الصحة، وتوفير مستلزمات نظافة الأيدى إلى جانب تهوية كافة الحجرات والمكاتب وتقليل الكثافة العددية في الأماكن.

فيما تقدمت نقابة محامي سوهاج، برئاسة النقيب الأستاذ عادل أبو الشباب، بطلب إلى السيد المستشار مساعد وزير العدل-رئيس محكمة سوهاج الابتدائية- من أجل تعقيم قاعات الجلسات وحرم المحكمة يوميًا؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد فواز، عضو الشباب بفرعية سوهاج، إنه تقدم بهذا الطلب فور تلاحظ زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا في محافظة سوهاج، مشيرًا إلى أن النقابة تعمل على منع انتشار الفيروس بالمحاكم؛ حفاظًا منها على حياة السادة المحامين.

وأكد عضو الشباب، أن مجمع محاكم سوهاج مكان مكدس بطبيعته باعتبار أنه مرفق عام يقدم خدمة للجميع، مشددًا على أن الفرعية تقوم بعملية تعقيم استراحاتها بصفة دورية.