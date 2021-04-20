خطفت الأضواء في «الاختيار 2».. أسماء أبو اليزيد تحصد إعجاب المشاهدين بـ «عالية»

تصدر اسم أسماء أبو اليزيد، محركات البحث جوجل، ومنصات التواصل الاجتماعي، منذ عرض الحلقة السابعة لمسلسل الاختيار 2، مساء أمس الاثنين، بعدما صارحها أحمد مكي الذي يؤدي دور ضابط الشرطة (يوسف) بحبه لها، بعد فترة من كتمان مشاعره.

حقق المشهد ردود أفعال واسعة، وتفاعل معه كثير من المتابعين، بنشر صوره، التي تركز على تعبيرات وجه أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وردود فعلهما الصادق.

من هي أسماء أبو اليزيد؟

تتمتع الممثلة الشابة بجاذبية، بجانب موهبتها في التمثيل، فهي أيضًا عضوة بفريق «بهججة» الغنائى الذي يضم أيضا رغدة جلال، نهال كمال،سمر جلال، وئام عصام، وتقوم فكرته على الأداء الحركي مع أغاني قديمة تتمتع بالبهجة واللحن المفرح، أو حديثة لها فكرة مختلفة غير مستهلكة.

لم يكن دور “عالية” في الاختيار 2 الأول الذي جذبت به أسماء الأنظار، فقد سبق أن تحولت لحديث المتابعين بعد دور "تقى" في مسلسل "هذا المساء"، وجسدت شخصية فتاة بسيطة، تورطت بعدد من المشاكل بدأت بإرسال مقطع مصور لها مع حبيبها السابق، على هاتفها، وظلت أن تتخلص من المقطع قبل انتشاره، ثم تنشأ بينها وبين "سمير" الذي يؤدي دوره الممثل أحمد داوود علاقة حب، لكن يبتعد عنها بعد علمه بشأن التسريبات، ثم تتصاعد وتيرة الأحداث ليساعدها في الانتهاء من أزمة المقطع، و يعترفان بحبهما في النهاية.

شاركت في عدة أعمال فنية نالت قدرًا كبيرة من الشهرة، مثل مسلسل أنا شهيرة أنا الخائن، ودورها في مسلسل “ليالى أوجينى” الذي حققت فيه نجاحاً جماهيرياً بدور “جليلة” التى تغنى بأحد ملاهى بورسعيد.

التحقت "أسماء" بفرقة مسرحية مستقلة تحت قيادة المخرج شادي الدالي، بعد تخرجها من كليه الفنون الجميلة، قسم الرسوم المتحركة والدعاية والإعلان، وشاركت أيضًا في عمل مسرحي بعنوان أوبريت الدرافيل من كتابة الفنان خالد الصاوي حاز على إعجاب الجمهور شاركت في عدد كبير من العروض المسرحية منها: "حلم بلاستيك، ضحك السنين، خلطة السعادة السحرية، التي نافست على جائزة الشيخ سلطان القاسمي ﻷفضل عرض مسرحي لعام 2016.

وشاركت في عدد من الأفلام منها: "الكويسين"، “عيار ناري”، "ماتعلاش عن الحاجب"، "الممر".

فريق بهججة