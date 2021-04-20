مطالبات بتوفير مسحة وبرتوكول علاج كورونا للمحامين

خاطب المحامي عمر خشاب، عضو مجلس نقابة محامي جنوب القاهرة، النقيب العام رجائي عطية، يطالبه بالتعاقد على مسحة فيروس كورونا من ضمن التحاليل التي توفرها النقابة، وكذلك صرف برتوكول العلاج مباشرة لكل من تثبت إيجابيتها.

وقال خشاب في خطابه: “بعد انتشار الموجة الثالثة للوباء وأصبح التعايش معه أمرا طبيعيا، وفي إطار دور النقابة لخدمة أعضائها ومجابهة هذا الوباء، وحيث أن تحليل المسحه أصبحت الآن في بعض المعامل وبعض المستشفيات التي يحرص فيها المحامي على صحته وعدم العدوى وفي نفس الوقت نجد أن النقابة تتكلف الكثير في تحليل الاشتباه، وهنا لم تخاطب النقابه بشكل مباشر المريض الحقيقي بالوباء”.

وتابع: “نلتمس من لجنة العلاج المختصة بالتعاقد على المسحة من ضمن التحاليل والحد من تحليل الاشتباه وصرف برتوكول العلاج مباشرة لكل من تثبت إيجابيته، والفرعيات تساعد أيضا من ناحية أخرى وبهذا تصبح النقابة تخاطب بشكل مباشر المريض مباشرة”.

وأوضح: تم التواصل بهذا الطلب مع أعضاء لجنة العلاج ووعدو بالنظر في هذا، ونتمنى أن يوضع حيز التنفيذ لمجابهة انتشار الموجة الثالثة".