الثلاثاء 20 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد نجاحه بعدد من المهرجانات.. عرض «سواح» لكريم قاسم على «أمازون برايم»

كريم قاسم
كريم قاسم

تبدأ منصة أمازون برايم Amazon Prime عرض فيلم “سواح” بطولة كريم قاسم بعد أن حقق نجاحات كبيرة في مجموعة مهرجانات حول العالم.

 

 يذكر أن الفيلم يعرض أيضاً على OSN  يا هلا وعلى NETFLIX في دول الشرق الأوسط، أوروبا الوسطى، والشرقية، لوكسمبرج، بلجيكا، هولندا، ألمانيا، النمسا وسويسرا.  

وشارك الفيلم في أكثر من 36 مهرجانا حول العالم، وحصل على 12 جائزة حتى الآن، كما بدأ عرضه على أكثر من منصة إلكترونية.

 

أبطال وصناع الفيلم

فيلم سواح من بطولة كريم قاسم وإخراج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون، ويتتبع قصة الشاب سمير الذي يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي ولكن يفقد ممتلكاته والباسبور الخاص به في الطريق ويحتجز كلاجىء في لوكسمبورج وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة.  

ويعتبر “سواح” هو الفيلم الأول لكريم قاسم على أمازون برايم والفيلم الثالث  على NETFLIX حيث يعرض له أيضاً فيلم ليل خارجي الذي احتل المراكز العشرة الأولى في مشاهدات مصر منذ انطلاقه على NETFLIX كما عرض له الفيلم العالمي The First Line.  وقد انتهى كريم قاسم مؤخراً من إنتاج أول فيلم قصير له بعنوان "الحفرة" إخراج عمرو عابد ومن المقرر مشاركته في عده مهرجانات قريباً.

 

كريم قاسم سواح فيلم سواح قاسم مهرجانات امازون

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