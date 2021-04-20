تامر حسني يتفوق بتتر «نسل الأغراب» ويحقق 9.5 مليون مشاهدة

استطاع النجم تامر حسني أن يتفوق على تترات الموسم الرمضاني الحالي بتتر مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة وأحمد السقا وذلك في العمل الضخم الذي حقق مشاهدات هى الأعلى خلال هذا الموسم.

تتر مسلسل نسل الأغراب

وجمع تامر حسني 9.5 مليون مشاهدة خلال أيام قليلة بأغنية تتر مسلسل "نسل الأغراب" عبر قناته الرسمية على يوتيوب ليعتلي صدارة ترتيب التترات هذا الموسم بالأغنية التي كتبتها الشاعرة سارة سعيد ولحنها هيثم نبيل وتوزيع فهد وقدم تامر الأغنية باللهجة الصعيدية لتناسب طبيعة العمل الذي تدور أحداثه في الجنوب.

خلال آخر حلقة من نسل الأغراب بدأت المعركة تشتغل بين “غفران” كرارة و"عساف" السقا، حيث حضر كل منهما جيشه للانتقام من الآخر، فتحالف “عساف” مع مملكة الغجر بقيادة “بكري الظلط" ليشن الحرب على “غفران” وجيشه من الصعايدة، بسبب معركتهم الدائرة منذ عشرين عام بسبب قتل “غفران” والد “عساف" كما يذهب عساف للمكان الذي تتواجد فيه والدة غفران بالجبل ومعه 18 مليونًا، لكنه يغدر بمحمد درويش ويقتله في الوقت الذي يحضر فيه بكري الظلط بعد مراقبته ومساعده ويعاتبه على عدم إخباره بما حدث وأنه شريكه في كل الأمور وهو ما لم يحبه عساف.

أبطال وصناع مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك ومي عمر، وأحمد داش ومحمد مهران ومحمد جمعة وعدد كبير من نجوم الفن وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ويعرض عبر قنوات أون بصورة حصرية، مسلسل نسل الأغراب تدور أحداثه حول قصة ثأر بين فرعين ينتميان إلى عائلة الغريب وهما “عساف” أحمد السقا و"غفران" أمير كرارة، والحرب التي كانت منذ 20 سنة أدت إلى مقتل عدد كبير من نسل العائلة، لكن بعد أن يقضي قائد الفرع الأول عساف الغريب مدته في السجن، يعود إلى الثأر من قائد الفرع الثاني غفران الغريب.